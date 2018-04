¿Están ya cerrados los Presupuestos Generales del Estado?

Hoy nuestros confidenciales se centran en la negociación que sigue abierta en torno a los Presupuestos Generales del Estado. El miércoles comienza el debate de las enmiendas a la totalidad y el jueves es la votación y de nuevo, todos están pendientes de la posición del PNV, clave para apoyar finalmente las cuentas.

Ángel Collado nos contaba que “Los presupuestos están cerrados desde noviembre partida a partida. Había alguna pega, hay que reconocer que no es de lo que se está hablando hoy como la caja única de la SS y algún favor a los presos de ETA. Por supuesto que no están sobre la mesa, pero que tampoco ha puesto el PNV encima de la mesa. El gobierno vasco no quiere la competencia de prisiones, es un lío, solo hay que fijarse en Cataluña.”

Además, nos ha dicho Collado que “Ahora mismo la principal preocupación para el Gobierno es que nadie se equivoque a la hora de dar al botón. Del PNV no tiene ninguna duda.”

Además, Fernando Jáuregui nos ha hablado de la presencia mañana de la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, en Madrid. Estará presente en un foro de Nueva Economía pero todas las miradas están puestas en lo que pueda decir sobre el juicio a los agresores de dos Guardias Civiles y sus mujeres en Alsasua.

“Con el juicio de Alsasua hay un intento de algunos medios por incidir en que tiene contradicciones. Nadie puede decir que los agredidos tienen lesiones graves, eso es evidente, pero están insistiendo en la declaración, por ejemplo, del dueño del bar. Esto da una importancia notable a la presencia de Uxue Barkos mañana. Todo indica que se va a posicionar con respecto al juicio y que va a intentar desmontar el delito de terrorismo” asegura Jáuregui. Habrá que esperar a mañana para ver si Barkos, finalmente, se posiciona.