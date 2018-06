¿Está actuando bien Pedro Sánchez con los ministros imputados?

Hoy nuestros confidenciales hablan de los diferentes nombres que han salido estos días relacionados con diferentes casos de corrupción. Al nombre de Maxim Huerta, ya dimitido, se suman otros, como por ejemplo el de Luis Planas, Ministro de Agricultura, que se ha visto hoy salpicado por su imputación en un caso de robo de aguas de Doñana.

Ante todos estos casos, el Gobierno calla, y eso es lo que más destaca Fernando Jáuregui, que nos decía “Cuando no tenían tiempo los anteriores presidentes admitían al menos un par de preguntas, ahora ni eso”. Por su parte, Ángel Collado asegura que “Sánchez tiene que explicar muchas cosas. Para empezar la designación de su gobierno, pero también lo de Huerta o lo de Planas. Lo evidente es que la gestión del Gobierno está sin explicar, y no puede ser. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer ciertos aspectos. Tengo la sensación de que ha habido mucha improvisación y lo están pagando. Ministerios que se crean de la nada, sin jefes de prensa, de gabinete, no hay nada.”

De la imputación del Ministro Planas, Collado nos decía que “el gobierno dice que ya lo vana desimputar, pero todos recordamos a la senadora del PP que también a desimputar. Aun así el PSOE pidió su cabeza y el gobierno cedió”. Jáuregui, en desacuerdo, asegura que “Que el portavoz del Partido Popular diga que o dimite ese señor o dimite Pedro Sánchez es una pasada, no se puede consentir.

A lo que ha contestado Collado “Es lo que han estado pidiendo ellos durante todos los años de Gobierno de Rajoy y ahora se les vuelve en contra. Hay otros temas, por ejemplo el caso Abengoa, donde Borrell estuvo imputado. El caso Ribera, que fue quien firmó el almacén Castor. El caso de Guirao que aparece en los papeles de las Tarjetas Black. Hay demasiados casos, y se les van a volver en contra.”

Veremos como terminan estos casos, pero no parece que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez haya entrado con buen pie. Demasiados cabos sin atar y demasiadas noticias en estos primeros días de ejecutivo hacen que la situación ya sea complicada. Habrá que esperar para ver si se vuelve insostenible.