¿Debe dimitir Rafael Catalá?

Hoy nuestros confidenciales se centran, como no podía ser de otra manera, en las palabras del Ministro de Justicia en La Cadena COPE con respecto al juicio contra La Manada.

Fernando Jáuregui aseguraba que “Lo que ha hecho Rafael Catalá no tiene precedente. Uno no puede tirar la piedra y esconder la mano. Es cierto que el voto de González es discutible, pero no como para que salga un ministro a cuestionar si debe estar o no en activo. Precisamente el único español que no debe cuestionar a un juez, sea quien sea, es el Ministro de Justicia.”

Jáuregui: “Catalá está desde hace tiempo enfrentado con el señor Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial"

Además, Jáuregui ha añadido que “Catalá está desde hace tiempo enfrentado con el señor Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ahí está la cuestión. Que el ministro de justicia esté enfrentado con el jefe de los jueces... Yo creo que no le va a quedar más remedio que dimitir, recordemos que está reprobado por el Congreso.”

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

Por su parte Ángel Collado nos ha hablado del plano político de la polémica. Ciudadanos ha criticado al ministro, mientras que el PSOE lo ha apoyado por medio de Margarita Robles. “Estamos ante una situación tan peculiar que hasta la portavoz del principal partido de la oposición le apoya. Eso no quiere decir nada, pero es del gremio, y algo debe saber.”

Para terminar con el tema, Fernando Jáuregui nos decía que comprende “que el Consejo haya salido a defender a su juez. Si tiene alguna duda de su capacidad de competencias ya lo dirá, pero Catalá no puede entrar en ese terreno porque da la sensación de que entra dentro de la venganza personal.”

Veremos si finalmente este asunto se convierte en una bola de nieve que se agranda por momentos y termina con alguna dimisión, de momento, como cuenta la Cadena COPE, el ministro se reafirma en sus palabras y no tiene intención de rectificar.