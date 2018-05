¿Cuándo se va a resolver el futuro de Cataluña?

Hoy nuestros confidenciales se centran en la situación política de Cataluña. A poco más de 15 dias de agotarse el plazo, seguimos sin gobierno autonómico. ¿Vamos hacia nuevas elecciones?

Fernando Jáuregui lo tiene claro “Hay sondeos muy exactos, bastante completos que dicen que ahora mismo si hubiese elecciones arrasaría Juntos por Cataluña dentro del independentismo. Superaría con mucho los resultados de diciembre y la CUP también crecería, por lo que esto daría una mayoría virtual a estos partidos. Ciudadanos se beneficia, otra vez, de la bajada del Partido Popular, por tanto al Gobierno central no le interesa nada que se repitan las elecciones.”

En cuanto al candidato, el Gobierno va a recurrir al Constitucional la modificación de ley de presidencia acometida hoy en el Parlament, por lo que Puigdemont quedaría descartado. “Dentro de la hija de ruta estaba lo que ha pasado hoy. Los tapados van saliendo, el entorno de Elsa Artadi dice que ella no quiere, pero veremos. Puigdemont sigue siendo quien centra todas las miradas, pero no olvidemos que a Artadi le ha bendecido incluso Jordi Sánchez. A mi me dicen desde su círculo cercano que Puigdemont marca las reglas y que habrá que esperar” nos decía Rafa de Ribot.

Jáuregui, además, asegura que “Rafa y yo apostamos por lo mismo, habrá investidura. Pero creo que no se van a agotar los plazos.”

Por su parte, Ribot, apunta a una fecha concreta “La semana que viene me da la sensación que se puede resolver la situación. Con quien hablo apunta a esos días. Hay un elemento importante que ha cambiado y que está dispuesto a jugársela. En el entorno de los antisistema hay quien quiere hacer una consulta porque Artadi no gusta demasiado y pretenden tumbarla.”

Queda poco para que sepamos como se resuelve el futuro de Cataluña. Puede ser la semana que viene o no, pero no se debe alargar mucho más puesto que el 22 de mayo termina el plazo para investir a un nuevo president. De no ser así, estamos abocados a unas nuevas elecciones en Cataluña.