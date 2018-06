¿Cuáles serán los próximos movimientos de Mariano Rajoy?

Estamos a las puertas de la reunión de mañana del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Un comité en el que todos los ojos van a estar puestos en el ya ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. No es previsible que haya grandes sorpresas, pero en un tiempo en el que hay que escuchar cada palabra suya con atención, todo el mundo está pendiente de lo que pueda hacer el presidente popular, sobre todo con respecto a su futuro.

Para Fernando Jáuregui “En estos casos, cuando las expectativas están tan altas, el resultado suele ser decepcionante. No va a ser tan gordo como algunos piensan”. Quien sabe, puede que nos llevemos alguna sorpresa, pero lo cierto, como avanzaba Collado con respecto al futuro “lo esperado es que Rajoy va a seguir. En cuanto a candidatos a la sucesión, todos pensamos en Alberto Núñez Feijóo, pero no siendo diputado, lo normal es que si se hace, se haga más adelante.”

El nombre del presidente gallego lleva tiempo sonando, de hecho Jáuregui nos comentaba que “Yo creo que esa decisión ya está tomada porque además es algo que gusta a todo el Partido Popular.”

En ese asunto parece todo el mundo de acuerdo, al menos de cara al exterior, en lo que no, es el alguno de los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días. Por ejemplo, como nos contaba Jáuregui “Hay bastante polémica con el discurso de Rafael Hernando. La gente dice que por ahí no tiene que ir la cosa. Hernando siempre es muy tremendista y eso no siempre es bueno.

Otro tema espinoso son las enmiendas que el propio Partido Popular va a presentar a los Presupuestos Generales que ellos mismos sacaron adelante. En el seno del partido consideran una traición la actitud del PNV y como nos decía Collado “Las bases están de acuerdo con las enmiendas a los PGE. La gente de las provincias no quieren las partidas para el PNV, piensan que por qué unos sí y otros no.”

Hay mucho que hacer dentro del Partido Popular, y mucho que averiguar de los planes de futuro de la formación. En el Confidencial estaremos pendientes de todo lo que suceda para contarlo en La Linterna, por si acaso.