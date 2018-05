¿Con qué partidos ha hablado Pedro Sánchez para que apoyen la moción de censura?

Nuestros confidenciales siguen hablando hoy de la moción de censura contra Mariano Rajoy que ha presentado el PSOE. Hoy hemos sabido que el debate se celebrará entre el jueves y el viernes de esta semana. Ahora la cuestión está en saber si Pedro Sánchez es capaz de lograr los apoyos suficientes para echar a Rajoy de la Moncloa.

Según Fernando Jáuregui “en el PSOE esperaban que fuera una semana más tarde. Además, Sánchez quería una modalidad de debate diferente en cuanto a tiempos, a respuestas y a intervenciones. Ciudadanos, por ejemplo, quería cambiar ciertas cosas y no se lo han permitido, ha habido un rifi rafe importante. Lo que se es que Sanchez no ha hablado con Rivera, tampoco con Rajoy y con Iglesias, ni lo sé. No se en que diablos piensa porque así no va a sacar adelante la moción.”

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

En esa línea también se ha pronunciado Ángel Collado, que asegura que “Este fin de semana el Partido Popular ha hecho las gestiones pertinentes para ver si tenía que deshacer algún acuerdo y se encontraron con lo que dice Fernando, el PSOE no ha hablado con nadie.”

Por último, Jáuregui ha añadido que “Sánchez podría haber hablado con alguien este fin de semana. Yo digo de verdad que no entiendo cómo piensa sacar adelante la moción, porque si no, tendrá que dar todo lo que pida a los independentistas y eso es peligroso. Va a ser un debate interesante porque Sánchez va a apretar, pero a el también le van a apretar bastante.”

No sabemos si Sánchez hablará en las próximas horas, lo cierto es que el reloj corre y las horas se acercan para el debate de la moción de censura que podría suponer el fin del gobierno de Mariano Rajoy.