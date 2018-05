¿Cómo ven nuestros Confidenciales la moción de censura?

Hoy nuestros confidenciales analizan desde el Congreso de los Diputados la moción de censura que va a sacar a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez, líder del PSOE ha conseguido los apoyos necesarios para que la moción se haga efectiva y mañana se votará, siempre y cuando Rajoy no dimita antes de ese momento.

Es la primera vez que una moción de censura sale adelante. Sánchez será presidente sin ganar las elecciones. Fernando Jáuregui se fijaba en cómo han llegado a la presidencia otros socialistas en democracia “Me acuerdo cómo llegaron a la Moncloa González y Zapatero, ésta vez no ha sido así, y esto le va a pasar factura a Sánchez. Me dicen que Rajoy está preparando una despedida vibrante”

Collado: Rajoy está preparando una despedida vibrante

Además, nuestro confidencial ha atacado a Pablo Iglesias, líder de Podemos, que ha mostrado en el hemiciclo la dureza que le caracteriza. “En cuanto a Podemos, que me disculpen, pero no son formas de dar un discurso parlamentario. No se puede subir a llamar fascista o delincuente a nadie. El debate entre Rajoy y Sánchez ha sido un debate entre caballeros. Lo que ha hecho Pablo Iglesias no.”

Por su parte, Ángel Collado, nos ha dejado como siempre la postura del Gobierno, que asegura “está en estado de shock.” Hay muchos que hablan de una posible dimisión de Mariano Rajoy, aunque desde el Partido Popular lo descartan, “Hemos visto a Cospedal dar en rueda de prensa para justificar la no dimisión de Rajoy. Rivera puede que vaya dos pasos por delante pidiendo la dimisión. La jugada es que la resistencia de Rajoy en la Moncloa permitiría entrar en un proceso de investidura. Hay que meter al Rey, al Congreso... a todos. De esa forma, después de dos meses estancados sin que nadie pueda ser presidente del Gobierno, se tendrían que convocar elecciones.”

Por último, Collado dejaba una advertencia “Lo que hemos visto hoy es una mayoría parlamentaria que puede tener más recorrido del que pensamos.”

Veremos lo que dura la legislatura de Pedro Sánchez, si convoca elecciones o la agota. Lo cierto es que el Palacio de la Moncloa está de mudanza y puede que mañana se haga definitivamente efectiva.