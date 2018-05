¿Cómo ha sentado en el Partido Popular la detención de Zaplana?

El tema del día hoy es la detención del ex ministro popular Eduardo Zaplana. Se le acusa de blanqueo de capitales relacionados con comisiones ilegales obtenidas durante su etapa como Presidente de la Comunidad Valenciana. Ahora muchos se hacen varias preguntas, ¿Era de esperar esta detención? ¿Cómo ha sentado en el Partido Popular?

Con respecto a ésta última, Ángel Collado nos ha contado que “La actitud de algunos dirigentes del PP ya es de resignación total, porque aunque muchos sean casos del gobierno de José María Aznar, perjudican mucho la marca y más en lo que fue uno de sus principales feudos como era Valencia.” Un feudo que hace tiempo se complicó para el Partido Popular por los escándalos de corrupción y que intentaba recuperar poco a poco. Tarea complicada si siguen apareciendo nombres relacionados con negocios fraudulentos como el conocido hoy.

Además, Fernando Jáuregui ha añadido que “Hoy ha sido un día de muchísimo nervio en el PP, pero también en los ambientes judiciales. Llevamos mucho tiempo hablando de Zaplana, hemos citado su nombre varias veces, pero lo que no entiendo es la pena de telediario. ¿Es necesario detenerlo? Se puede citar y que vaya, punto.”

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

A la segunda pregunta, la de si cabía esperar algo así del ex ministro, Jáuregui nos contestaba que “La sombra que rodeaba a Zaplana no era de exquisita honradez. Todos hemos oído asuntos de algunas operaciones que había hecho con ex mandatarios socialistas como el piso de la Castellana” Por lo que deducimos que no ha sido una sorpresa, al menos para nuestros confidenciales. La lista de imputados populares es larga y como nos han contado Jáuregui y Collado, puede no haber llegado a su fin.