Aprobados los Presupuestos... ¿Cuándo se va a levantar el 155?

En un día en el que se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, la duda ahora está en saber cuándo va a levantar el Gobierno la aplicación del artículo 155.

Esta era la principal condición que ponía el PNV para dar su visto bueno a las cuentas y tras dar el sí, su protavoz Aitor Esteban ha asegurado que la decisión del Gobierno es inminente, cuestión que ha puesto en duda Rafa de Ribot. Nuestro confidencial cree que “No va a ser tan rápido como ha asegurado Aitor Esteban. Hemos hablado con gente que nos dice que esto va para la semana que viene. Esteban ha hablado de inminencia y esto puede inducir a error.”

Por su parte, Fernando Jáuregui nos decía que “Esteban en los pasillos ha dicho que es cuestión de días. También se dice que esto ha sido una bilbainada, que puede ser.”

Járegui además nos recordaba que para que se levante el 155 tiene que haber un govern legítimo, sin consejeros encarcelados. Deben tomar posesión y aseguraba que “Hay gente que me dice textualmente que va a haber un govern y que el Gobierno vasco está hablando con la Generalitat. Probablemente el PNV tiene la mejor información de lo que va a ocurrir en este país en los próximos días o semanas.”

Ángel Collado, más desconfiado con lo que puede o no saber el líder del PNV, nos ha dicho que “Esteban no tiene ni idea, tiene las mismas fuentes que el Gobierno. No tiene hilo directo con nadie, solo los restos de Convergencia en el Congreso, que no sabe nada.”

No sabemos las fuentes que tiene Aitor Esteban, lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy, tras aprobar los Presupuestos, tiene un balón de oxígeno que le permite gobernar de momento y sin levantar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.