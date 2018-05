¿Afecta la formación de gobierno en Cataluña a la Moción de Censura?

Esta tarde hemos conocido la noticia de que se ha desbloqueado el Gobierno de la Generalitat. El presidente Quim Torra ha optado por desistir en su empeño de nombrar a los consejeros presos y ha apostado por nuevos nombres.

Desde Barcelona, Rafa de Ribot nos decía que “El otro día contábamos que la previsión era que se desbloqueara esta semana, pero es cierto que la moción de censura lo ha adelantado. Esto demuestra que la situación estaba muy degradada. Hay pocas sorpresas aunque entran ciertos nombres no previstos. Lo que si estaba telegrafiado es lo de Elsa Artadi, que además asume la portavocía.”

Con respecto a Elsa Artadi, que llegó incluso a estar en las quinielas para liderar el gobierno autonómico, nos ha dicho Fernando Jáuregui que “A la nueva portavoz yo la intenté llevar a un foro de periodistas y la reacción fue bastante hostil. No se qué tipo de portavocía va a ejercer, pero espero que cambie porque si no, nos irá mal a los medios que no somos afines al independentismo.”

Con el desbloqueo de hoy, se llega a la moción sin el 155 vigente. ¿Puede afectar esto a la moción de censura? Ángel Collado asegura que “Esto significa que el PNV no va a romper relaciones ni con el PDECat ni con Esquerra. No tiene porque votar con ellos, pero se puede abstener sin ningún problema porque no tiene la presión nacionalista de falta de solidaridad entre ellos.”

Con respecto al resto de partidos, Rafa de Ribot nos decía que desde Cataluña “La consigna que ha dado Puigdemont es abstención. Esquerra sin embargo, va hacia el voto favorable. Están comprometidos desde el principio y sin pedir nada a cambio.”

Por otra parte, el PSOE sigue necesitando apoyos, entre ellos el de Ciudadanos. Desde la formación de Albert Rivera hay quien está a favor y quien no, Fernando Jáuregui nos ha dicho que “ahora mismo están en el pulso sobre en qué época del año serían las nuevas elecciones. Están todavía negociando y veremos cómo termina. Yo creo que hoy por hoy, a esta hora, la moción no sale.” Esa es la apuesta de Jáuregui. Veremos si se cumple, solo queda esperar al viernes.