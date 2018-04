Luis del Val: "A los independentistas les ha faltado llamar 'charnego' a Manuel Valls"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó la semana pasada que ha ofrecido al exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, encabezar la lista de la formación a la Alcaldía de Barcelona. "Debo confirmar que el señor Valls se está planteando poder ser candidato o estar presente en una campaña española y en este caso en Barcelona. Ciudadanos está abierto a que gente como el señor Valls esté presente en nuestras listas", ha señalado.

El anuncio ha supuesto todo un terremoto en las estrategias políticas de los partidos de cara a esas elecciones municipales de 2019. Y ha despertado, sin duda, cierto miedo, puesto que el independentismo y el populismo no han dudado en arremeter contra Valls por ser "ajeno" a Barcelona.

En su comentario de este lunes en 'La Tarde', Luis del Val alaba la propuesta de Rivera. "Me gusta esto de los fichajes en política. Lo que está al alcance de un club deportivo para ganar títulos, también debería estarlo para un partido político. Puesto que ellos también tienen su afición, sus forofos, sus finales... Me consta que hay un inconveniente constitucional por motivos de nacionalidad, pero como ahora hablamos de reforma de la Constitución que aprovechen para hacer posible que un alemán puede ser ministro de España o un sueco, alcalde de Sevilla", ha señalado Valls.

Para él, la idea de Rivera de fichar a Valls como candidato a alcalde de Barcelona "es buena". "Lo demuestra el furibundo rechazo que ha provocado en filas secesionistas. Sólo les ha faltado llamar a Valls charnego", ha ironizado, para después explicar las raíces de Valls en Barcelona. "El abuelo de Valls era director de un periódico catalán y escondió en su casa de Barcelona durante la Guerra Civil a sacerdotes perseguidos por los anarquistas y comunistas. Y como premio al peligro que corrió al arriesgar su vida, el gobierno de Franco le impidió ejercer su profesión. La familia, claro, se exilió a París. El padre de Valls, pintor, se casó en Francia con una suiza, pero su madre vino a Barcelona para que Valls naciera aquí y tener la nacionalidad española. Y su primo es el compositor del himno del Barcelona. Pero pese a todos estos datos, los nacionalistas catalanes lo ven como un forastero. Y también ven en él un claro peligro de que se convierta en el Messi del partido de Rivera y les gane en las próximas elecciones", ha asegurado.

Por último, no ha dudado en imaginar posibles fichajes 'estrella' para los otros partidos. "En el PP. como los ojeadores suelen tener menos vista que un enfermo de cataratas, serían capaces de fichar a Theresa May o a Angela Merkel. Esto supondría el declive de Zara, Roberto Verino o Adolfo Domínguez, por no hablar de los almuerzos en Moncloa, donde el aceite de oliva sería relegado por mantequilla. Podemos podrían traer a un tirolés ecologista y los secesionistas a Marine Le Pen, que es de la ultraderecha pero les apoya", ha dicho.