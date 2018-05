El precioso homenaje de la Real Sociedad a Xabi Prieto

La Real Sociedad ha preparado un precioso homenaje para su capitán, Xabi Prieto, en el que será su último partido en Anoeta. El club donostiarra destacando en el centrocampista valores como "calidad, humildad, trabajo, esfuerzo y compromiso" considera que "un jugador único, merece un gesto único".

Por eso, "en su último partido con el mismo escudo de toda su vida, la Real Sociedad le llevará por un día a él como escudo". Cambiarán por tanto "lo que no ha cambiado nunca" y la camiseta "no llevará el balón con la bandera" si no que "jugará el partido con un escudo de Xabi Prieto como homenaje de despedida".

El Leganés se ha unido al homenaje al gran capital realista y ha anunciado que renuncia a vestir de blanquiazul en el partido del sábado en Anoeta como gesto hacia Xabi Prieto y Carlos Martínez, que jugarán su último partido ante la afición donostiarra.

Según estaba previsto los madrileños iban a lucir su primera camiseta, y no la segunda, después de que en la ida en Butarque no llevaran su indumentaria habitual por una incidencia en las elásticas del conjunto vasco. Pese a ello el Leganés ha cedido para que ambos jugadores puedan enfundarse por última vez ante su público los colores que han defendido durante un gran número de temporadas.