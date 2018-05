Asier Garitano se despide del Leganés

Asier Garitano, entrenador del Leganés, aseguró que el anuncio de su marcha del club a final de temporada no responde a que haya llegado a un acuerdo con algún otro equipo para dirigirle la próxima campaña.

"Yo he exigido mucho a todos y yo creía que tenía que exigirme a mí también un poco más, que era el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Pero no he decidido irme porque tenga otro equipo, he tomado muchas decisiones de estas con mucha gente y tenía que tomarla conmigo mismo. Es lo que yo sentía", explicó en la rueda de prensa de su despedida.

"No hay absolutamente nada. Sentía que era el momento y ya está. La decisión que he tomado con mucha gente aquí, con algunos jugadores, la he tomado conmigo mismo. No puedo ser diferente a lo que yo creo o a lo que yo he hecho en este club en estas cinco temporadas", declaró.

Así las cosas no ha explicado qué sucederá con su cuerpo técnico en el futuro: "La decisión es de no renovar en el Leganés. No me puedo comprometer con nadie porque no hay nada. Pero sentía que lo tenía que hacer. A día de hoy no había ningún otro equipo aparte de Leganés, ya lo dije".

"Decidí no renovar, poner punto final e intentar buscar algo ni mejor ni peor, diferente. A día de hoy no hay nada y no les puedo decir nada a los miembros del cuerpo técnico porque no hay a donde poder ir. Veremos qué pasa, cada sitio es diferente. No sé si voy a tener posibilidad de poder trabajar", comentó.

Ahora queda libre a la escucha de ofertas para sentarse en otro banquillo más adelante. Si no, seguirá residiendo en Leganés: "Veré si en el mercado sale alguna situación. Y si no, esta es a día de hoy mi casa y me quedaré aquí".

Además, afirmó que no ha habido ningún hecho concreto que haya motivado su salida: "Son más las sensaciones de uno mismo. Ha sido decir hasta aquí hemos llegado, este es el momento. Pero no por lo que haya pasado este año. Llevo cinco temporadas en diferentes categorías. Hay que ser honesto con uno mismo. He tomado esas decisiones con otra gente y hay que tomarla con uno mismo".

Garitano ha explicado que no ha habido un aspecto concreto que haya motivado su decisión de no continuar en el club la próxima temporada. "Son sensaciones que tienes y ya está. No ha habido una causa u otra. Siento que era así, que era el momento. Me he tomado mi tiempo para estar seguro, pero las sensaciones eran esas. Si las sensaciones son esas, adelante. Lo más importante es quedarse tranquilo con uno mismo y yo lo estoy", señaló.

En la misma línea, expresó: "Es difícil tomar una decisión de estas, para mí ha sido complicado. Es una decisión valiente, pero lo que le he pedido a otra gente me lo tenía que pedir a mi mismo. Yo siempre me he guiado por sensaciones y las sensaciones han sido esas. Creía que era el momento de acabar el ciclo".

"No ha sido nada sencillo. Pero esas son las sensaciones que yo tenía. Me voy tranquilo, sobre todo conmigo mismo. No quería tener dudas renovando. Lo decidí así, siento que las cosas son así. Mis sensaciones son esas y tomé esa decisión", completó.

Garitano cree que el club hizo lo posible para que siguiera: "No ha faltado nada. El club ha hecho todo de su parte. Conozco este club, llevamos cinco años, vamos creciendo. Han llegado a Primera, es un club organizado que esta bien y va a seguir. Independientemente de las personas, el club está por encima de todo. El club no tiene que hacer nada, me imagino que dar continuidad. El Leganés seguirá por encima de cualquier persona".

Asimismo reconoció que le da dado vueltas a la situación: "Durante el año, había momentos en los que decía este es el momento, luego no. Luego lo estuve pensando. Lo tenía bastante claro pero se trataba de ir pasando, de intentar cumplir los objetivos. Después del Real Madrid en Liga dije aquí lo dejo, la decisión es no aceptar la oferta de renovación".

"Mi mujer en eso siempre me ha apoyado. Todo estaba muy condicionado por mi hijo, por la ciudad... pero la decisión deportiva era esa. Después de yo tomar la decisión pregunté a algunos a ver si había acertado o no pero la responsabilidad era mía", añadió.

En relación a la reacción de los jugadores al conocer la noticia, declaró: "A Martín Mantovani se lo comuniqué antes. Es una decisión que tomo yo y tampoco les condiciona nada. Los jugadores son empleados, están aquí porque son buenos y les interesa. Era para que no se enterasen por los medios de que me iba a ir. Alguno se quedaría sorprendido, otro lo esperaría".

Todavía le quedan dos encuentros más: "La idea es no cambiar absolutamente nada, no hacer nada diferente a lo que llevo haciendo los últimos cinco años. No nos queda mucho, hay que darle la seriedad que hay que darle al deporte, al fútbol. Hay que competir los dos partidos. El objetivo está cumplido pero hay que intentar estar más cerca de poder ganar las situaciones que de perderlas".

Uno de ellos será el de su adiós en Butarque contra el Betis: "Ojalá despidan como se merecen a los jugadores, al Leganés. Que tengamos un gran ambiente, una gran entrada, que el campo pueda estar lleno para despedir esta sensacional temporada. Nada diferente a lo que llevamos haciendo todos los partidos".

Sobre el que sea su sucesor, indicó: "No soy yo quién para dar consejos a nadie, estoy para seguir aprendiendo. Al que elijan que sepa qué es el Leganés, darle tranquilidad. Capacidad y talento va a tener seguro porque los entrenadores son muy buenos. No hay que hacer ninguna comparación y dejarle tranquilo porque el camino todavía es muy largo. Estaremos todo el mundo apoyándole en todo".

"Hay que darle continuidad a las personas que vayan a venir, darles lo mismo que me ha dado la gente aquí. Normalidad, no hay que comparar, apoyarlos. Lo más importante es saber quién eres y no lo vamos a olvidar los que somos del Leganés", apuntó.

A la hora de hacer balance, reconoce que se va con una espina clavada: "Me hubiera gustado ganar la Copa. Una vez allí la intención era esa. Lo hemos intentado, no nos dio. Yo estoy contento de lo que hemos hecho, de como está creciendo el club en todo. Soy partícipe de eso y me llevo esa satisfacción".

Además manifestó: "El club y el Garitano entrenador han ido creciendo de la mano. Viene siendo un entrenador de Segunda B, con la ambición de seguir creciendo, que también era la del club. Se han dado todas las circunstancias. Le debo todo. Han sido cinco años increíblemente buenos que se quedarán ahí para mi historia porque al Leganés le queda todavía una barbaridad".

"Siempre estaré muy agradecido, tanto ellos como yo hemos ido creciendo de la mano. El ganar, perder, subir se consigue pero ese aprecio, esa ilusión en tanta gente, tener el honor de ser hijo adoptivo; está por encima de los logros".

Victoria Pavón, presidenta del Leganés, quiso agradecer al entrenador Asier Garitano su trabajo en el banquillo durante una etapa de cinco años seguidos a la que ahora pone fin.

"Hace cinco años llego a nuestro club Asier Garitano en un verano muy difícil que él recordará perfectamente. Por circunstancias diferentes del proyecto anterior quedaron un fisioterapeuta y cuatro jugadores. Fue un verano de muchísima dificultad, de muchísimo sufrimiento. Costó mucho formar esa plantilla que nos llevaría a Segunda", recordó durante la rueda de prensa de despedida del técnico.

Asimismo la mandataria explicó: "Han sido cinco temporadas de superación, de vivir los momentos más importantes de este club, de hacer historia, de generar la mayor ilusión que se había generado nunca en nuestra ciudad".

"Ha sido muy fácil trabajar con Asier porque es una persona sencilla, humilde, muy normal. Solo nos queda aceptar su decisión y desearle un futuro lleno de éxitos, nada más", añadió también ante los medios.