Así funcionará el VAR en LaLiga

Objetivos:

No hay dos árbitros. El VAR no es un árbitro. El único árbitro es el que está en el terreno de juego y es el que toma las decisiones.

El VAR sirve para confirmar una decisión. Por ejemplo: el árbitro pita un penalti dudoso. El VAR le confirma que sí es penalti o le dice que no está claro y que lo revise.

Interrumpir lo menos posible. No se rearbitra, se vigilan las decisiones que toma el árbitro.

VAR: “Para mí es falta”. Nunca le puede decir eso al árbitro. Le tiene que decir “es una falta de escándalo”.

Los tramposos van a ser pillados todos, los que pegan, los que muerden... Tienen confianza en que se acaben las conductas violentas porque se pilla a todos.

Evitar las grandes injusticias en el fútbol. Nadie va a meter un gol en fuera de juego o con la mano, un árbitro no pitara o no expulsara a un jugador cuando la acción es indiscutible. No puede ser que por una mano te vayas a la calle en un Mundial.​



‘Casos flagrantes’: El VAR solo entrará en estas situaciones:

En situaciones decisivas, errores muy graves. Error claro y manifiesto, no un penalti dudoso que para uno sí es y para otro no. Si es interpretable, no se interrumpe al árbitro.

Se buscan errores escandalosos, intervenir en jugadas muy claras, sin discusión, en las que el árbitro cambiaría su decisión nada más verlo. No puede haber debate, todo el mundo se pondría de acuerdo en esa acción.

Se quiere evitar parar el partido cada vez que haya dudas porque se pararía todo el rato.



Casos en los que interviene el VAR:

Goles. Se revisan desde el inicio del ataque.

Penaltis.

Rojas directas. Nunca en segundas amarillas.

Confusión de identidad.

En ocasiones manifiestas de gol... Por ejemplo: balón largo a la espalda, sale el portero pero el jugador llega antes a la pelota. El portero le hace falta fuera del área. No es susceptible de roja porque hay un jugador en la línea de gol protegiendo la portería, pero es una ocasión manifiesta de gol. El VAR interviene y el árbitro puede pitar la falta.

El árbitro no puede pedir el VAR tiene que tomar una decisión y si se equivoca que el VAR la corrija.



Casos prácticos:

Penalti de Lucas contra la Juve: el VAR no le diría nada al árbitro. Es una jugada gris en la que no hay acuerdo. La recomendación es no decirle nada, respetar su decisión.

En los entrenamientos que están realizando se analizan una media de 5 jugadas por partido.

Si hay un insulto muy grave y el VAR lo aprecia leyendo los labios no puede decirle nada al árbitro. No es suficiente prueba para demostrar que hay insulto.

La jugada de Corea: retrasar el pitido. Cuando se vea que es un pase definitivo, que hay remate claro de gol rápidamente, y piensas que puede ser fuera de juego o que el balón sale, déjala seguir, espera el remate y luego levantas. No es no levantar, sino retrasar el pitido. Pero solo si la acción del remate es inmediata.

Se para el juego cuando el balón esté en zona neutral. Por ejemplo: hay una mano en el área. No se pita y hay una contra peligrosa. La recomendación es no pararla por si hay gol y no hubiera mano. Cuando acaba la contra entonces se para el juego. Si es mano y en la contra hay gol, se anula el gol y se señala penalti.

En reanudaciones de balón parado que acaben en gol no se revisa. Un mal saque de banda, una falta sacada en movimiento...



¿Se tarda mucho?

Van a tardar porque hay que revisar muchas cosas: por ejemplo para revisar un penalti se mira que no venga de fuera de juego, que no haya falta en ataque, que el balón no haya salido antes del campo, si la falta es fuera o dentro del área.



Logística:

El VAR principal es un árbitro de Primera.

AVAR: asistente de VAR. El número dependerá de la competición.

Operador de vídeo: se encarga de proporcionarle al VAR todo lo que le pide: los planos, que adelante la jugada.... La señal viene limpia de las cámaras, no depende del realizador de la televisión. Tiene todas las imágenes.

La idea es que los árbitros principales tengan preferencias y puedan elegir a su árbitro de VAR. Una cuestión de feeling.

El árbitro no pide el VAR, arbitra y luego el VAR es el que interviene. El árbitro tiene que tomar una decisión.

El VAR, en directo, si ve una posible mano, una posible falta, etc. Le da un botón y genera una marca para que el operador de vídeo pueda recuperarla rápidamente. Mientras, la jugada sigue en directo.

Cuando el VAR interviene: El árbitro acepta y toma la decisión sin ver las imágenes (fuera de juego no hace falta verlo, dentro o fuera del área, balón fuera). El árbitro puede pedir ir a verlo cuando sean situaciones de interpretación, subjetivas, penaltis o posibles rojas. Por ejemplo: pita penalti por mano pegada al cuerpo. Le dicen que es mano pero pegada y que vaya a verla.

Por conductas violentas el VAR puede actuar hasta 10 minutos después. No sancionar el penalti, pero sí una roja en el caso de que se dé. Sería un poco menos injusto.

Si los jugadores van con el árbitro a ver la tele y entran en la zona es amarilla.

Dedo apuntando al oído: se retrasa la reanudación porque el VAR está revisando la jugada.



La sala:

En el VAR están todas las cámaras pinchadas, no hay realización.

No puede haber móviles en la sala, se graba con cámaras la sala, transparencia total.

Tienen una tele principal, otra pequeña con tres segundos de retardo (para si en directo has visto algo sospechoso, que te dé tiempo a revisarla en ese tiempo). En esta tele pequeña hay cuatro planos.

Operador de cámara: tiene otra pantalla con más planos para decidir a cuál va.



Cómo se están preparando: