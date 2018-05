Al-Thani descarta el fichaje de Lucas Alcaraz como técnico del Málaga

El presidente del Málaga, el jeque Abdullah Al-Thani, aseguró en la red social twitter, que el técnico Lucas Alcaraz, "no es una opción" para dirigir al conjunto malagueño la próxima temporada en Segunda División.

Alcaraz, entrenador hasta hace unas semanas del Almería, era el elegido por el director deportivo del Málaga, Mario Husillos, para sustituir a José González, al frente del equipo blanquiazul, tras el descenso a la categoría de plata del fútbol español.

Al-Thani, no es la primera vez que desestima el fichaje de algún jugador o entrenador en contra de la opinión de los técnicos del club, como ocurrió esta temporada con el centrocampista Javi García, ahora en el Betis, o el defensa Meré, entre otros.

El granadino Lucas Alcaraz, que ha dirigido 566 partidos entre Primera y Segunda División en equipos como el Recreativo, Granada o el Almería, era la apuesta de Husillos, pero en un principio, y según Al-Thani, no será el entrenador y le desea "muchos éxitos en otro equipo".

With my respect to Mr Lucas Alcaraz

It’s not our Options

I wish to him very successfully with another team .

Let's work quietly please ����#Málaga #MálagaCF