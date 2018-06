El yacimiento de Marroquíes Bajos se convierte en el nuevo campo de batalla entre PP y PSOE

Marroquíes Bajos es un asunto recurrente del que todos se acuerdan con la cercanía de las elecciones locales. Así, hace unos días, el candidato socialista a la alcaldía de Jaén Julio Millán que señaló que ya era el momento de «pasar a la acción en la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Marroquíes Bajos impulsando la zona desde una triple vertiente; la cultural, la económica y la social» y añadió «que es evidente que, más de 1.000 excavaciones y 23 años después, lo que toca hacer ahora es pasar al cómo ponerlo en valor, dejar atrás las palabras y pasar a la acción» y recordó que fue el Ayuntamiento el que recurrió en 1997 la inscripción de Marroquíes en el catálogo de bienes culturales y que tuvo que ser la Junta quien diese adecuada protección a la zona. «No ha creído en esto, porque en aquel momento se entendió como un lastre al desarrollismo ligado al boom urbanístico, y eso ha contribuido mucho a distorsionar o a no entender y valorar el trabajo que allí se estaba haciendo»

A lo que el equipo de Gobierno del PP en el ayuntamiento de Jaén le ha respondido, a través de la Teniente de Alcalde, Rosa Cárdenas remontándose a más de dos décadas atrás para señalar que «los terrenos situados junto a la calle Cataluña los tiene a su disposición la Junta de Andalucía desde hace 22 años, que fue cuando se comprometieron a hacer este proyecto para recuperar los importantes restos arqueológicos» y añadió que «esperamos que cuanto antes la Junta de Andalucía se ponga las pilas y se comprometa a poner en valor estos restos arqueológicos del barrio del Bulevar».

La concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe destacó que «se trata de un incumplimiento más de la Junta de Andalucía, ya que está pendiente y comprometido desde 1996 la construcción de este parque arqueológico en el barrio de Expansión Norte. Están muy bien las palabras y las declaraciones de intenciones, pero lo que hace falta son inversiones ya han pasado 22 años desde entonces y ni una palabra, ni euro, ni una explicación».

Cárdenas manifestó que «el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta de Andalucía el solar, en la calle Cataluña, para que acometa esta actuación, en una parcela de 6.000 metros cuadrados reservada para tal fin y en la que la Junta de Andalucía lo único que hizo fue los pertinentes estudios arqueológicos. En diciembre de 1996 la Junta de Andalucía hizo público el proyecto y un detallado informe, elaborado por el Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, de la Consejería de Cultura, en el que se exponía los pormenores para lograr la conservación integral del área central de la zona arqueológica conocida como Marroquíes Bajos, en la parte norte de la capital».

Rosa Cárdenas aseguró que desde el Ayuntamiento «no renunciamos a este parque arqueológico de Marroquíes Bajos, y por tanto no entendemos que solo escuchemos palabras y buenas intenciones por parte de la Junta de Andalucía. No es entendible que nos demos golpes de pecho y destaquemos la importancia de nuestro legado histórico y cultural, y que luego no se haga nada para preservarlo».

La concejal señaló que «el alcalde quiere invertir parte del dinero que la Junta adeuda al Ayuntamiento por el tranvía en recuperar nuestro patrimonio y nuestra historia. No podemos dejar que nuestro patrimonio histórico y cultural siga esperando y que mientras los valiosos restos arqueológicos sigan deteriorándose porque no se hace nada».