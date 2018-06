El Parque Natural de la Sierra de Andújar acoge el próximo domingo una ruta por el VII Día Andaluz del Senderismo

El Ayuntamiento de Mengíbar – localidad desde donde partirán los autobuses hasta la llegada a la ermita de San Ginés- colabora con la subvención de material y la organización para garantizar la seguridad de los participantes, para lo que también se contará con la colaboración de voluntarios de Protección Civil de Andújar. Juan Bravo ha puesto de relieve el compromiso del Ayuntamiento de Mengíbar con el fomento de actividades deportivas y, en concreto, con actividades relacionadas con el medio ambiente. “El que prueba repite y es una forma de concienciar a la sociedad para su protección”, ha apostillado.

El presidente de la FAM, Juan Perea ha explicado que este año la Federación asume el lema elegido para la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente -'Un planeta #SinContaminación por plásticos'- con el objetivo de concienciar a los senderistas y buscar otros elementos alternativos al plástico para la realización de su actividad, “que no sólo debe ser saludable y segura, sino también no contaminante”. Juan Perea ha indicado que de los 700 grupos de senderismo federados en Andalucía, más de 70 se encuentran en la provincia de Jaén “Este fin de semana más de 15.000 federados de los 40.000 que tenemos en todas las provincias, saldrán a recorrer todos los rincones de Andalucía”, ha adelantado. Además ha hecho un llamamiento a la participación y ha subrayado que “está comprobado que el contacto con la naturaleza, no sólo es saludable desde el punto de vista físico, sino que también hace más felices a las personas”.

El Gran Sendero de Sierra Morena (GR-48) cuenta con más de 550 kilómetros de longitud desde Barrancos (Portugal) hasta Santa Elena, discurriendo por caminos públicos y vías pecuarias de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Además, la provincia jiennense cuenta con otros dos grandes senderos: el GR-7, que es el sendero más largo de Europa, iniciándose en el Templo de Delfos, en Grecia, y finalizando en Tarifa (Cádiz), y que recorre los Parques Naturales de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Mágina, y el GR-247, que constituye la ruta senderista circular más grande, con más de 478 km, y que conecta espacios emblemáticos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, declarado también Reserva de la Biosfera.