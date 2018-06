El paro bajó en el mes de mayo en 681 personas en la provincia de Jaén

Por sexos de los 51.350 parados, 20.316 son hombres y 31.034 mujeres, menores de 25 años encontramos un total de 5.623 parados de los cuales 2.599 son hombres y 3.024 son mujeres. Estos datos reflejan la perversa dinámica de nuestro mercado de trabajo, donde la parcialidad, explotación y salarios abusivos se ceban con las mujeres y los más jóvenes en nuestra provincia.

En la provincia de Jaén hay 15.292 personas que no cobran ningún tipo de prestación esto es un 23,64% y afiliados a la seguridad social 230.982 personas afiliadas, hay 1.082 personas afiliadas más respecto al mes de abril. Para el sindicato CCOO «la mala calidad» en el empleo se está extendiendo, la contratación sigue siendo temporal, de los 35.722 contratos, un 4,25% más que el mes anterior, indefinidos han sido 940 un 1,29% y temporales 34.782, un 4,33% más que en el mes de abril.

«Esta precariedad laboral implica niveles salariales muy reducidos, lo que no solo es motivo de preocupación por lo que supone para la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, sino porque es uno de los principales factores de riesgo para la recuperación económica de nuestra sociedad. Sin mejores empleos las rentas de las familias no crecen, tampoco lo hace el consumo, es decir las empresas no venden, la producción se frena y el empleo no aumenta. Una espiral incompatible con el despegue económico del conjunto del país y con la mejora del bienestar colectiva».

CCOO exige, la derogación de la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno del PP en 2012, que no ha hecho sino incrementar el grado de precariedad general del empleo. Apostar sin duda por negociación colectiva, subida salarial, reducción de la brecha salarial y políticas activas de empleo que pasan por ser de carácter más personalista y poner el acento en la orientación a la persona sin empleo.