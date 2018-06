JAÉN NO LLEGA A FIN DE MES

La provincia de Jaén es una especie de «Lady Madonna» que no consigue, a pesar de sus muchos esfuerzos y sacrificio, llegar a final de mes con holgura. Las cifras que ha hecho públicas el sindicato CCOO no dejan lugar a dudas: Jaén se hunde en la pobreza. Hoy hablamos con el secretario provincial de Comisiones, Francisco Cantero, qu desglosa los datos que, según la AGencia Tributaria, señalan que 105.352 trabajadores de la provincia no llegan a 327 euros mensuales