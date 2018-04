«Los recortes que arrastra el programa de sanidad vegetal nos preocupa especialmente para el caso de que haya que afrontar posibles actuaciones frente a la xylella»

A nivel de grandes cifras, el presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente para el ejercicio 2018 asciende a 9.649 millones € (+1,8%), de los que 6.855 millones € (71%) corresponden a transferencias agrícolas y pesqueras (FEAGA, FEADER, FEP, IFOP) a España desde la Unión Europea. En el examen detallado, el informe de COAG pone el foco en los siguientes programas:

Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios. La partida se mantiene estable respecto a 2017. Este programa tiene el objetivo principal de mantener y mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias en los mercados agrícolas y ganaderos. Por lo tanto, es un programa vinculado a la economía real. En los últimos años se ha seguido un proceso de desmantelamiento de las principales medidas de este programa: fomento de la innovación tecnológica, frutos de cáscara, la ordenación de los sectores productivos, razas autóctonas en régimen extensivo, mejora de la productividad, calidad, etc. Este año destaca la eliminación de la línea presupuestaria destinada a la mejora de los frutos de cáscara, aunque anteriormente el Ministerio ya había decidido no ejecutar los pagos correspondientes a otros ejercicios que sí estaban presupuestados. Resulta inaceptable y sorprendente que esta ayuda, que ya estaba comprometida en la declaración de la PAC 2016 y 2017 y así la han solicitado los agricultores, no llegue finalmente a los productores.

Además, este año se publicará la segunda convocatoria del plan de renovación de maquinaria agrícola (RENOVE), dotada con una partida de 5 millones €, insuficiente para la demanda que se espera. Además, hay que tener en cuenta que las recientes modificaciones en la normativa de la PAC, en relación a la forma de aplicación de los purines, prohibiendo el uso de sistemas de plato o abanico y cañones, han provocado preocupación entre los agricultores. Esta restricción conlleva la adaptación de la maquinaria actual, que entendemos deberá realizarse de forma escalonada, teniendo en cuenta aspectos como la dimensión de la explotación agraria y las características de la maquinaria existente. En muchos casos es necesario cambiar el 90% de los equipos y esto supone una inversión muy importante para los agricultores, con máquinas que pueden alcanzar un 40% más de coste que los actuales sistemas de aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior es imprescindible que entre las ayudas previstas se contemple con carácter urgente la de un Plan Renove para este tipo de maquinaria, con una dotación presupuestaria adecuada, con el fin de facilitar al sector la adaptación requerida.

Competitividad y calidad de la sanidad agraria. El programa de sanidad agraria se dota con 42 millones € (+1,17%). Las dotaciones para la sanidad de las producciones agrarias sufrieron un importante recorte en los presupuestos en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2015, que dejaron estas partidas por debajo del 30% de los recursos de los que disponían inicialmente. Esta disminución puede ser muy preocupante en el caso de que haya que hacer frente a plagas virulentas (caso de Xylella) o enfermedades de los animales, como ha ocurrido en muchas ocasiones: “lengua azul”, tuberculosis, brucelosis, etc.

Gestión de recursos hídricos para el regadío. Este programa se estabiliza después de disminuir de forma apreciable sus fondos en el pasado ejercicio. El capítulo de inversiones reales, que es el que principalmente articula este programa, recorta sus fondos un -2,9%. Además, los 6 millones que se dedican al epígrafe concreto de “consolidación y mejora de los regadíos existentes” resultan muy limitados para acometer una estrategia sería de modernización. Las 3,75 millones hectáreas de regadío, representan el 16% de la Superficie Agraria útil y generan en torno al 60% de la producción final agrícola.

Prevención de riesgos en las producciones. El presupuesto para Previsión de Riesgos en las Producciones Agrarias y Pesqueras asciende a 216,4 millones € (exactamente igual que en 2017), aunque desde 2011 acumula una reducción del -23%. Las experiencia nos dice que la una fuerte reducción de las subvenciones de 2012 y 2013 (más un 50%, pasando las de ENESA de más de 300 M€ a 200 M€) produce una bajada de las primas contratadas, (que llegaron a bajar más de un 16% respecto en 2013 respecto a 2012). La cobertura del seguro agrario es la única opción para el agricultor y ganadero a la hora de compensar parte de las pérdidas por fenómenos climáticos adversos. Recortar los apoyos en esta línea es dejar a los productores al albur de los caprichos del clima.