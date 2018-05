El desempleo baja en la provincia en más de 1000 personas durante el mes de abril

Por sexos de los 52.031 parados 20.809 son hombres y 31.222 mujeres, de estos menores de 25 años, 1.829 son hombres y 1.623 son mujeres. Como vemos la situación de la mujer no mejora en el mercado laboral de nuestra tierra, siendo ya un 60% del total de parados de nuestra provincia.

La contratación sigue siendo temporal, de los 34.266 contratos, 928 indefinidos y 33.338 temporales, índice de temporalidad del 98,22%, 3 puntos más que Andalucía y 16 puntos de España. «En Jaén no se genera empleo y el poco creado no es sólido, ni duradero en el tiempo. Un mes más, continúa al alza la hiperprecarización, que no han servido para reducir el paro por ser la mayoría temporal y a tiempo parcial, redundando en un bajo salario y, a menudo en fraude laboral» señalan desde el sindicato Comisiones Obreras.

Junto a la alta precariedad en la contratación, CCOO alerta sobre el aumento en la desprotección de los parados, y ha señalado que “si el Estado gasta menos en prestaciones por desempleo no se debe a que se reduzca el paro, sino a que los parados están peor protegidos”. Únicamente 9.610 personas reciben la prestación contributiva que se sigue reduciendo mes tras mes, poniendo en relieve las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan numerosos trabajadores y trabajadoras.

En las afiliaciones a la seguridad social encontramos en el mes de abril a 229.900 afiliados, en el mes anterior 229.314 afiliados, es decir, tenemos 586 afiliaciones más un 0,26%. Estos datos no concuerdan con la bajada del paro en 1.181 desempleados, por lo que consideramos que muchas de nuestros paisanos están buscándose la vida en las zonas de costa de nuestro país o dejan de inscribir en las oficinas de empleo, por la poca o nula efectividad de estas en muchos casos.

Desde CCOO responsabilizan al gobierno «que a través de las reforma laboral de 2012 y los decretos ley que han precarizado la contratación, como el contrato de emprendedores o el contrato joven. Cambiar o revertir la implantación de políticas neoliberales, dándole el poder al empresario, el cual está cómodo, al no revertir el beneficio en los trabajadores en incrementar su sueldo y derechos. En los últimos cuatro años el beneficio empresarial ha sido de un 3% y este sigue sin llegar a los trabajadores. Un salario mínimo de 1.000 euros para poder salir de la pobreza los trabajadores, porque con sueldos de 500, o 700 euros la gente no puede subsistir. En definitiva es necesario mejoras salariales y empleo de calidad que incrementen el consumo y favorezcan el crecimiento».