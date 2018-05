El concejal de deportes cifra en 1,2 millones de euros lo que la cita deportiva ha dejado en la ciudad

El concejal de Deportes destacó “la relevancia nacional e internacional del WPT, que ha sido un escaparate único para promocionar la ciudad. Se estima, a la espera de los datos definitivos, que han pasado un total de 17.000 espectadores a lo largo de esta semana por las tres sedes en las que se ha disputado el campeonato, que a su vez han llenado hoteles y establecimientos” y añadió que “estas competiciones deportivas sirven para visibilizar Jaén como sede de grandes eventos nacionales e internacionales”.

José María Álvarez informó que “el Ayuntamiento hizo un video previo, al margen de los también realizados por Indra y la empresa WPT, de la situación de la Plaza de Santa María, y una vez que se retire el montaje, llevaremos a cabo una revisión para comprobar que no se ha causado ningún daño”.

El concejal de Deportes señaló que “al margen de la venta de entradas, tenemos que destacar que hemos repartido para las jornadas de mañana cerca de tres mil entradas entre los colegios de la ciudad que nos las solicitaron. Un alto porcentaje de los asistentes han sido de fuera de la provincia y estimamos que el retorno económico para la ciudad ha sido de 1,2 de euros” y destacó “otro dato muy importante, como es el hecho que por parte de WPT se han contratado diversas empresas de la ciudad para el desarrollo de este evento deportivo”

OCUPACION HOTELERA AL 93% Y MOVIMIENTO ECONÓMICO DE 2,6 MILLONES EN LA CIUDAD

Por su parte, la concejal de Turismo y Promoción Económica, Charo Morales de Coca, ha valorado “la promoción turística que ha tenido la ciudad con la celebración del WPT, que ha acogido a muchos visitantes, teniendo una repercusión social y mediática muy importante” y destacó “la ocupación hotelera del 93%, llegando incluso algún día a superar este dato. Hemos recibido la felicitación de los hosteleros de la zona, que nos han trasladado que han tenido sus establecimientos con una ocupación importante”.

Charo Morales de Coca informó que “se ha producido, según nuestros datos, un movimiento económico de 2,6 millones de euros en la ciudad durante la celebración del WPT. El retorno económico para la ciudad es innegable, y si este evento deportivo no se realiza en Jaén es evidente que no hay beneficio alguno para Jaén, que no puede permitirse el dejar pasar oportunidades como esta”.