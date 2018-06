El ayuntamiento de Jaén quiere que «se reponga el dinero público si ha habido algo mal hecho»

Reyes Chamorro ha recordado que “precisamente por esa razón, el Ayuntamiento se ha personado en este caso con el único objetivo de defender los derechos municipales. Si ha habido algún delito por parte de esta empresa, exigiremos las máximas responsabilidades y exigiremos que se reponga hasta el último euro del dinero público”. La portavoz del equipo de Gobierno añadió que desde el Ayuntamiento “se está colaborando desde el primer día con la Justicia, como no podía ser de otra manera, en todo lo referente a este caso, y respetamos el trabajo judicial. No vamos a entrar a valorar las decisiones y el trabajo judicial, y nos gustaría que desde el PSOE, que no son los más indicados para dar lecciones de moralidad a nadie, se respete a las personas que han sido llamadas a declarar en este asunto, sobre todo porque hay que respetar el derecho a la presunción de inocencia”.

Reyes Chamorro indicó que “en política no todo vale, y es de mal gusto el lanzar falsas o veladas acusaciones cuando la Justicia está investigando el caso y tomando declaraciones” y destacó que “es muy curioso que sea precisamente el PSOE quien pida responsabilidades cuando aún se está tomando declaraciones, porque nadie del PSOE ha dado aún una explicación sobre los numerosos desvíos de dinero de subvenciones que se recibieron PSOE e IU en el mandado de 2007 a 2011, o lo que ha pasado con el dinero del tranvía que el Tribunal de Cuentas ha investigado, o lo que pasó con el dinero del supuesto e inacabado parque acuático o del aparcamiento del hípico y que los técnicos municipales dicen que hay sin justificar, o de las cuantiosas facturas de comidas y viajes de los concejales del PSOE desde 2007 a 2011 a costa del dinero de los jiennenses, o de obras certificadas que nunca se llegaron a hacer pero sí a pagar...”.