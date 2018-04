El Ayuntamiento controlará el acceso de vehículos a las zonas restringidas por la reordenación del tráfico del centro de la capital

Así se indica que esta medida se pondrá en marcha a partir del lunes, 23 de abril, una vez culminado el proceso informativo de las nuevas medidas de tráfico que durante varios meses el Ayuntamiento de Jaén ha mantenido como plazo de tolerancia y adaptación al conjunto de medidas de señalización y ordenación del tráfico que afectan al centro de la capital, como así, la expedición y recogida de las autorizaciones administrativas para que residentes y vehículos autorizados para acceder a determinadas zonas restringidas a la circulación; De este modo, se recalca que a partir de este lunes se establecerán controles intensivos y filtros de tráfico por parte de los agentes de la Policía Local, para garantizar que únicamente circulen por el centro peatonal los vehículos que estén debidamente autorizados.

Con independencia de las restricciones de tráfico establecidas de forma genérica en cumplimiento de la normativa municipal; la Jefatura de la Policía Local de Jaén podrá puntualmente y de forma inmediata autorizar la entrada y circulación a cualquier conductor de vehículo que por motivos de necesidad y suficientemente justificados precisen acceder a las zonas restringidas a la circulación rodada, contactando directamente con los Jefes de Servicio de los distintos Turnos de Tráfico, mediante llamada a los teléfonos: 953 276 890 / 953 269 300 o Sala del 092.

Se recuerda que el espacio urbano afectado por la exclusión o limitación de circulación rodada y estacionamientos de vehículos no autorizados, está comprendido dentro del siguiente perímetro urbano: Plaza de los Jardinillos, Calle Doctor Eduardo Arroyo, Calle Los Álamos, Plaza de San Francisco, Calle Ramón y Cajal, Calle Manuel Jontoya, Calle Ejido Alcantarilla, Calle Fuente de Don Diego, Calle Adarves Bajos, Calle Puerta del Ángel, Calle Vergara, Calle del Rastro y Calle Madre Soledad Torres Acosta.

UTILIZACIÓN DE APARCAMIENTOS DE USO PÚBLICO

El Ayuntamiento de Jaén recomienda asimismo a los conductores de vehículos en general, que para atender sus necesidades de movilidad y estacionamientos utilicen los aparcamientos de uso público situados dentro de las zonas restringidas al tráfico (aparcamiento de la Constitución y aparcamiento del Mercado de San Francisco), así como, los aparcamientos situados en las proximidades del perímetro peatonal (Avenida, La Victoria, Teatro Infanta Leonor y La Alameda, como también los aparcamientos privados de uso público (Arjomar en C/. Cid Campeador, Huerta de la Rosa en Plaza de los Jardinillos y Adarves Bajos en C/. Adarves Bajos con C/. Azulejos).

También se recomienda la utilización del aparcamiento de superficie situado en el recinto ferial ‘Alfonso Sánchez’, junto a la Jefatura de Policía Local que es gratuito todos los días, excepto los jueves y días de feria.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Juan Carlos Ruiz, ha señalado que todos los aparcamientos públicos o privados mencionados están situados “a escasos minutos del centro urbano de la ciudad”, puntualizando también sobre la necesaria colaboración ciudadana y la conveniencia del uso de los servicios públicos de transporte urbano para agilizar el tráfico de la ciudad y contribuir a un mejor desarrollo de la movilidad urbana en general”.