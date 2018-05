Lo que tienes que saber de Eurovisión

Esta edición como sabes se celebra en Lisboa porque el último vencedor del concurso fue Salvador Sobral que representaba a Portugal, pero la canción ganadora del primer Festival de Eurovisión, la cantaba Lys Assia y representaba a Suiza, que fue el país organizador de esa edición que se celebró en mayo de 1956.

España participó por primera vez en 1961 fue con la canción titulada “Estando contigo” interpretada por Conchita Bautista, que por cierto volvió a representar a España en la edición de 1965.

A lo largo de la historia del festival, son muchos los cantantes que dieron un salto en su carrera a raíz de su participación y el primer caso fue el de la italiana Gigliola Cinquetti que ganó la edición de 1964. Otro caso parecido fue el de la británica Sandie Shaw, que ganó el festival en 1967. Algo parecido le sucedió a Celine Dion, que a pesar de haber nacido en Canadá, ganó el festival en 1988 representando a Suiza.

En 1997 ganó el festival de Eurovisión representando a Reino Unido, Katrina and The Waves que ya era un grupo de éxito antes de su participación en Eurovisión, desde que en 1985 fueran nominados a los Grammy gracias a su tema "Walking on Sunshine"

Otro de los artistas consagrados que ganaron Eurovisión fue el italiano Toto Cotugno. En 1990 ganó Eurovisión para Italia con el tema titulado "Insieme".

Pero sin duda en el grado más alto del éxito se encuentra el grupo ABBA que ganó el certamen de 1974.

Muchos artistas consagrados, han participado en el festival a lo largo de la historia y no han ganado. Uno de esos ejemplos es el de Cliff Richard que representaba a Reino Unido en 1968 y era el favorito, pero quedó en segunda posición por detrás de Massiel que ganó ese año para España. Lo mismo le pasó a Domenico Modugno que ha representado a Italia en tres ocasiones. La primera en 1958 con “Volare”. Con ella había ganado el Festival de San Remo días antes y con ella ganó al año siguiente el Grammy a Mejor Grabación y Mejor Canción del Año; pero no ganó en el Festival de Eurovisión.

