¿Te gusta la música de gasolinera?

En 'La Noche'

Hoy la hora más musical de ‘La Noche de COPE’ repasa los éxitos de gasolinera. Seguro que más de una vez has parado a repostar en una gasolinera y no has resistido la tentación de echar un vistazo a esos expositores repletos de casetes, donde podías encontrar lo que se supone eran éxitos del momento.