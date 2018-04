Disfruta de The Beatles en la hora más musical de 'La Noche de COPE'

Primero fueron The Silver Beatles, poco después lo cambiaron por Long John and the Silver Beetles, pero finalmente el nombre quedaría en The Beatles.

La primera gira amateur fuera de Liverpool fue en Escocia, donde ofrecieron conciertos en algunas iglesias. Para esta gira contrataron al baterista Tommy Moore pero era bastante informal, así que decidieron que Paul McCartney asumiera ese puesto temporalmente. Más tarde deciden irse a Hamburgo en Alemania y allí Pete Best se convirtió en un nuevo integrante del grupo. En Hamburgo conocieron a Ringo Starr, un músico profesional que actuaba con otras bandas y se convirtió en amigo de juergas y copas

Cuando los echaron de Alemania y regresaron a Liverpool, comenzaron a tocar en un local húmedo, oscuro, y fascinante llamado “De Cavern”. Un buen día conocieron a Brian Epstein, un tipo que regentaba una gran tienda de discos llamada NEMS. Epstein les propuso ser su manager y tras aceptar, lo primero que dijo al grupo es que si querían tocar en sitios más grandes debían dejar de comer, insultar y fumar en el escenario.

Más tarde EMI les propuso una audición, le obligaron a cambiar al baterista Pete Best y lo sustituyeron por Ringo Starr. El tema “Love me do” fue el primer sencillo de los Beatles, llegó al número 17 en las listas y a finales de 1962 se habían vendido 100.000 copias del tema. En esa grabación por cierto no tocaba la batería Ringo Starr.

A partir de aquí se confecciona la historia del grupo más importante de la música contemporánea que se disolvería oficialmente el 10 de abril de 1970.