Una fósfora de Carlos Herrera: "El peor libro que he leído va sobre masones. No sé si debajo de la cama tengo uno"

¿Cuál es el libro más pelma que ha leído? ¿Es de los que cierra las tapas cuando un libro no le gusta o se tortura hasta llegar al final? ¿Qué historia se esconde detrás de esa obra de aburrimiento supremo?

Este lunes 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, los 'fósforos' de 'Herrera en Cope' se han pronunciado sobre las lecturas más 'pelmas' que han leído. Entre todas las historias ha sorprendido la de una seguidora del programa, que ha dicho que el peor libro que ha leído es “el de los masones”. Ha asegurado que se lo leyó "para averiguar si descubría algo en claro, pero no". Se quedó "peor”. Con mucho arte, ha explicado que ya no sabe "si debajo de la cama hay un masón”. Para remate, su cuñada dice que su hermano es masón. “Ya no le hablo”, ha confesado en tono de humor.

Otro libro que se ha leído pero que tampoco le ha gustado es “Paula” de Isabel Allende. “¡Qué depresión! ¡Qué depresión!”, ha lamentado. Además, otros tres libros que no se ha leído ni piensa hacerlo son “50 sombras de Grey”, “El Quijote” y “La Biblia”.

