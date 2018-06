Debido al sorteo de la vieja barandilla de la playa de La Concha de San Sebastián, este martes los 'fósforos' de 'Herrera en Cope' se han pronunciado sobre pequeños hurtos que han cometido de objetos que llamaban su atención. Desde medallas de la NASA hasta restos de las Torres Gemelas, pasando por ladrillos de la casa de Hitler.

¿Se llevó la silla del estadio de su equipo el día que lo cambiaron? ¿Está harto de que su pareja llene la casa de cosas que sentimentalmente son muy importantes pero que no sabe donde colocar? ¿Qué recuerdo es ese?

Entre todas las llamadas ha sorprendido la de la 'fósfora Marta'. Durante su viaje de novios se fue con su marido a Egipcio. En las proximidades del Valle de los Reyes se encontró “una oreja de una escultura”, así que no se lo pensó dos veces y la metió “en el bolso”.

Cuando cogió el avión para regresar a España solo pensaba en que no la encontraran. Al final no la retuvieron y consiguió llevarla hasta su casa, aunque no sabe de qué deidad se trata.

El columnista de 'El Mundo' David Gistau ha señalado que hay que tener cuidado con los objetos que uno se lleva de recuerdo. Como ha dicho, “es como irte al foro romano y llevarte un capitel. Hombre, a los italianos les va a molestar”, ha justificado.