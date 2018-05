La fósfora Pilar: "Al estudiante francés que tuve en casa le olía el alerón a pollo quemado"

¿Ha tenido estudiantes de intercambio en su casa? ¿Cómo fue su relación con ellos? ¿Se han adaptado a las costumbres españolas? Este jueves los 'fósforos' de 'Herrera en Cope' se han pronunciado sobre la acogida de personas extranjeras.

Entre todas las llamadas ha sorprendido la de la 'fósfora' Pilar, que ha dicho que tuvo un estudiante de intercambio en su casa, “el más lacio de toda Francia” porque no quería ducharse. “Yo le decía, Alexandre de mi alma, a la ducha, y él decía, no, no. Yo le decía, oui, oui. Que oui, coño, pa'dentro”.

La 'fósfora' ha asegurado que le “olía el alerón a moho, a pollo quemado”. Sin embargo, lo que más le molestaba de él, aparte de “hablar con monosílabos”, era su apoyo al Barcelona en lugar de al Betis. “El niño de no decir nada a decir, el Barça mejor Betis”. “Eso no me lo grita a mí en el salón de mi casa”, ha bromeado Pilar.

ESCUCHA AQUÍ LA HORA COMPLETA DE LOS FÓSFOROS