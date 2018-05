Las últimas cancelaciones de series, en Hollywood Land

Como suele ser habitual en estas fechas del año, cuando llega el final de temporada de muchas series de primera línea de la parrilla televisiva estadounidense, las cadenas principales han hecho criba y han decidido qué serie sobrevivirá para la próxima temporada y cuál tendrá que pasar por la guillotina. Lucifer, Quantico, Sucesor Designado o El último hombre en la tierra son alguna de las series que no regresarán, mientras que otras como Gotham, Westworld o The Handmaid's Tale han sido renovadas para una nueva tanda de episodios. Curioso ha sido el caso de Brooklyn Nine Nine, cancelada por FOX esta semana, pero que ha rescatado la NBC para volver el próximo año con una tanda reducida de episodios.

Desde Cannes, este sábado tendremos el estreno, por fin, de El hombre que mató a Don Quijote, la película que el director Terry Gilliam lleva casi 30 años intentando terminar y, tras ganar un pleito contra el productor portugués Paulo Branco, podrá hacerlo en el festival de cine francés. Como podrá estrenar Universal una tercera versión de la novela de H.G. Bissinger, Friday Night Lights, si todo llega a buen puerto. A pesar de rumorearse durante varios años la posibilidad de una reunión del reparto en una película, o incluso una secuela de la primera adaptación protagonizada por Billy Bob Thornton, lo que finalmente llegará a las salas es un segundo largometraje, dirigido por David Gordon Green, y que volverá a contar los hechos de la novela desde una nueva perspectiva.

Y no nos iremos sin mencionar algunos rumores que circulan por Hollywood, como la posibilidad de que Warner Bros. confirme finalmente este verano una secuela de El hombre de acero de Zack Snyder para 2020. Eso sí, sin el director de Batman v Superman. O la posibilidad de ampliar el reparto de lo nuevo de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, con el protagonista de Santa Clarita Diet y Deadwood, Timothy Olyphant.

