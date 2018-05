La mujer que retiró las cruces amarillas de una playa: "Que las pongan en su jardín"

Maribel Llorens disfruta con su marido y sus hijos de una escapada a la costa siempre que puede. Esta vecina de Llanfranc y su familia no se imaginaban lo que iban a encontrarse en la playa a la que acostumbran a ir. "Lo que estaba sucediendo en esta playa y ver a todos con la cabeza baja en medio de una playa pública con niños. ¡Si quieren cruces que las pongan en su jardín!".

Maribel se refiere así a la cruces amarillas que los independentistas clavaron en la arena de varias playas de Cataluña. Cuando vio estos símbolos no dudó en pedir a quienes los estaban colocando que los retiraran. No le hicieron caso. Ella escuchaba a los niños decir: "¿Quién se ha muerto? ¿por qué hay tantos muertos?" y no dudó en quitarlas con sus propias manos.

Un gesto que no gustó a los miembros del Comité de Defensa de la República pero por el que Maribel no está preocupada: "No me tiene que traer consecuencias, yo soy catalana y amo a Cataluña. Creo que tenemos que convivir todos juntos con educación y respeto pero esto no se podía consentir" .

"La mañana acabó con un poco de tensión y nervios porque fue una cosa que te saca de casillas. No se puede consentir un cementerio en medio de una playa, es una falta de respeto", asegura Maribel en ''Herrera en COPE'. Relata además la impotencia que sintió: "La policía tuvo muchísimas llamadas de la gente de la playa, del pueblo... pero ellos dijeron que no iban a venir y que no se iban a meter. Que tenían permiso para montar el cementerio. Te sientes impotente porque siendo catalán sientes que te rechazan, que te quitan de tu pais, que te apartan".

Maribel Llorens, que dice no pertenecer a ningún partido y ser "un ama de casa que no se mete en nada" asegura que "no conocía nadie. De los que venimos de Barcelona a pasar puentes y fines de semana no vi a ninguno. Estos no se de donde vienen. Pero que llegar a la playa en un dia soleado y que te machaquen de esta manera no lo podemos consentir. Cada uno tiene su orgullo y esto ha llegado a punto que no se puede consentir", concluye.