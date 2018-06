Tenso desencuentro entre Ignacio Camacho y Sostres por cómo se aplicó el 155 en Cataluña

El tiempo de tertulia en 'Herrera en COPE' ha subido de temperatura este lunes con el tenso desencuentro entre Ignacio Camacho y Salvador Sostres por la aplicación del 155 en Cataluña. Camacho ha arrancado el debate señalando que el gobierno de Sánchez había intentado ganar votos a costa de los inmigrantes del Aquarius. "Son excesos que se acabarán pagando", ha avisado. "El rescate era una obligación moral, pero en vez de hacer tantísimo exhibicionismo, Sánchez tiene que definir su política de migración".

En su turno de palabra, y en clara alusión a su compañero de tertulia, Sostres ha afeado que los mismos que achacan a Sánchez "buenismo" insultaban hasta hace un mes a Rajoy por no ser suficientemente duro. Unas palabras que rápidamente Camacho ha replicado: "Por no ser suficientemente duro en Cataluña", ha matizado.

Sostres le ha recordado que en Cataluña, desde el 27 de octubre, "nadie se salta la Ley". Camacho, sin embargo, no tiene la misma opinión: "El problema sigue abierto. La aplicación del 155 ha sido una firfa. No se ha efectuado ni una sola medida de reforzamiento del Estado".

Sostres le ha pedido que no hablara de que lo que no sabe, algo que ha encendido a su compañero. "¿Me puedes contar qué funcionarios estaban aplicando el 155 en Cataluña? No voy a tolerar de que me acuses de hablar de lo que no es", le ha dicho Camacho.

"Algunos habéis estado durante la presidencia de Rajoy diciendo que no se hacía suficiente. Y cuando viene un populista del otro lado, tampoco os viene bien", ha vuelto a insistir Sostres en una conversación de alto voltaje y que ha llevado a Herrera a pedir a ambos mesura. "Os voy a cortar el micrófono a los dos", les ha amenazado.