Un solo jabalí con el virus de la peste africana podría colapsar el sector porcino

Existen brotes de peste porcina en distíntos países como Rusia, Polonia, Letonia, Rumanía, Hungría o Letonia.

Antonio Arenas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba y catedrático de enfermedades infeccionas de la facultad de veterinaria de Córdoba, deja claro que no es un virus que afecto a los humanos: "Es un virus muy complejo y difícil de erradicar pero es inofensivo para las personas".

Si hay grupos de riesgo, por eso hay que tomar medidas: "Si no se toman las medidas de bioseguridad y después llegas a España y vas a un coto puedes contaminar", señala Arenas.

El catedrático afirma que "casi siempre que ha habido un brote fuera ha sido por alimentar a los animales con restos de chorizo o embutido que no han pasado el periodo para inacticvar el virus". Otro factor "es la importación de animales".

Antonio Arenas explica este martes en 'Herrera en COPE' que "el contagio normalmente es de manera directa entre un animal enfermo, o portador, a un animal sano.

Un virus que "es dificil de erradicar porque no existen vacunas. Genera anticuerpos pero no son protectores. Podemos diagnosticar la enfermedad pero no podemos protegerlo ni curar a nuestros animales", concluye.

Las exportaciones superan los 5 mil millones de euros y los dos millones de toneladas al año.