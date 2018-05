Santi González desgrana las contradicciones de la sentencia de la Gürtel

Santi González ha aprovechado su espacio de este viernes en 'Herrera en COPE' para comentar la sentencia de la Gürtel que se dio a conocer ayer. "Uno se ha tenido que conformar con la lectura del voto particular del presidente del tribunal a quien los otros dos integrantes, De Prada y De Diego madrugaron la ponencia, 98 folios frente a 1.588, pero los encuentra llenos de buen sentido en el reproche que les hace a sus colegas, especialmente en lo que toca a la condena del PP. No se puede afirmar, como lo hace la sentencia, que el PP creó junto a Correa 'un auténtico y eficaz sistema de corrupción estable' y condenarlo solo civilmente, como 'partícipe a título lucrativo'. Si es así, no puede ser al mismo tiempo encausado y solo condenado en esa condición. El voto de Hurtado sostiene que la participación en la trama no es del PP en su conjunto, sino de las organizaciones locales de Pozuelo y Majadahonda y de sus alcaldes, Sepúlveda y Ortega, para atender sus necesidades electorales. Otro sí, este par de jueces que ya se lucieron con su decisión de hacer comparecer presencialmente como testigo al presidente del Gobierno, mientras autorizaron el plasma a un procesado, no a un testigo, por el caso de las Herriko Tabernas, sostienen que el testigo Rajoy no dijo la verdad en su comparecencia. No es posible un reproche semejante si no va seguido por el procesamiento del testigo, obligado a decir verdad", ha dicho.

Para Santi González, el recurso ante el Supremo tiene muchas posibilidades de prosperar, "pero el PP no va a tener tiempo para eso". El comunicador cree que el PSOE pondrá hoy en marcha una moción de censura "que podría salir adelante con el apoyo de Podemos y de los golpistas catalanes, o alternativamente, de la abstención de Ciudadanos, que también está en sus tradiciones".

Santi González concluye con una frase demoledora: "La única ley que se respeta en España es la de Murphy: todo lo que puede empeorar lo hará".