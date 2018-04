Santi González, sobre Amaia y Alfred: "El estilo Piqué va a más"

Alfred y Amaia, los representantes de España en Eurovisión 2018, quisieron también celebrar este lunes el día de Sant Jordi con el tradicional regalo de un libro y una flor. El artista catalán, exconcursante de "OT", compartió un vídeo en sus redes sociales regalando ambas cosas a la pamplonesa en ese día tan especial. Para sorpresa de muchos, ese libro fue "España de mierda", novela escrita por el cantautor Albert Pla que, en una de sus ediciones (no la que Alfred ha regalado a Amaia) viene ilustrada en su portada con la bandera estelada. En el vídeo, se veía a Amaia agradeciendo el regalo de su novio.

El regalo ha causado un gran revuelo en redes sociales y abre la vieja polémica sobre el posible sentimiento independentista de Alfred, pese a que el libro no versa sobre este asunto. En su desfibrilador de tontos de este martes, el tertuliano Santi González no ha querido dejar pasar la oportunidad para hablar sobre este tema. "El estilo Piqué va a más. España va a ser representada en Eurovisión por una pareja catalana, Alfred y Amaia. Él ha regalado a su partenaire por Saint Jordi un libro de Albert Pla, ‘España de mierda’, que ella ha agradecido ilusionada. No hay más que hablar. A un país de idiotas nadie mejor para representarle que la parejita, carne de su misma carne", ha asegurado con contundencia Santi González.

"La novela de Albert Pla no es lo que sugiere el título, pero es que este personal se mueve sólo por significantes. Es el título lo que importa. Hace cosa de 15 años hubo una campaña contra la entonces directora del Instituto de la Mujer, Miriam Tey, porque una editorial de la que era socia había publicado una novela de Hernán Migoya titulada “Todas putas”. No era un ensayo sobre la condición femenina, sino una novela, un diario de un violador, pero ese personal nunca va más allá del título", ha concluido.