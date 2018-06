Salvador Sobral: “Algunos médicos no daban ni un duro por mí"

Más de 14 conciertos ha cerrado el ganador de Eurovisión 2017, en nuestro país, para presentar su disco “Excuse Me”. Salvador Sobral pasa de cantar en un bar a meterse en grandes teatros y festivales. Un sueño que empezó en España, donde estudió y dejó la psicología por la música. “España es como una casa, y donde aprendí la música y a comer. Los andaluces aprecian de verdad la comida”.

Hizo historia en Portugal, pero se ha metido a todo el mundo en el bolsillo. Y eso que en un bar de Sevilla, no le hicieron ni caso. “Era un local del rock, y la gente hablaba muy alto, bueno, en España en general se habla muy alto. Me enfadé y dije al micrófono que algún día pagarían 50 euros para verme en un gran teatro.” Fue profético. Porque va a cantar en el teatro de La Maestranza ni más ni menos.

Dice que “tras el trasplante todo cambió a mejor”. Porque confiesa Sobral a Carlos Herrera, “que algunos médicos no daban ni un duro por mí”. Pero dice que tuvo suerte por ser joven “ porque el cuerpo se regenera”. Ha vuelto a jugar al fútbol, que no lo practicaba desde hacía 10 años, y “estas escaleras que acabo de bajar para ir al estudio, no habría podido bajarlas sin cansarme mucho”.

Esta gira que presenta tendrá novedades: “Un artista nunca está satisfecho y este disco lo grabé hace tiempo. En el directo cantaré cosas nuevas con las que me identifico más.” Unos directos que ya están agotando entradas. Y avisamos. En algunas ciudades se supera la profecía: más de 50 euros.