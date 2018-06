Rosell, presidente de la CEOE: "La subida salarial del 3% tendría que haber llegado antes del cambio de Gobierno"

Con ocasión del pacto entre la Patronal y sindicatos para llevar a cabo una subida salarial de hasta el 3% hasta 2020, este miércoles ha sido entrevistado en 'Herrera en Cope' Juan Rosell, presidente de la CEOE, que ha señalado que como la “situación económica no tiene nada que ver con la que teníamos hace 4 o 5 años”, los salarios “tienen que ser mejores”. No obstante, ha explicado que si bien el acuerdo se ha adoptado coincidiendo con el cambio de Gobierno, “tendría que haber llegado antes”, por lo que el mismo no es mérito de Pedro Sánchez.

Sobre la posibilidad de derogar la reforma laboral, a lo que el presidente del Gobierno se comprometió al anunciar la moción de censura, Rosell ha dicho que el PSOE “tiene una minoría parlamentaria muy importante”, por lo que “va a ser difícil que se cambie de legislación”. A este respecto, ha dicho que ellos estarán “ahí para ayudar y para mejorar. No para ir hacia atrás”.

El presidente de la CEOE ha asegurado que “la economía va bien” ya que el crecimiento es del 3%. Además, ha señalado que “estamos creando alrededor de 500.000 puestos de trabajo anuales”. A este respecto, ha explicado que la opinión de los organismos internacionales es que estos buenos signos van a mantenerse durante los 3 próximos años.

Sobre la situación de Cataluña, Rosell ha concluido que hay que “destensionar” la situación política “para convencer a los que se saltaron la legalidad de que eso no es lo correcto”.