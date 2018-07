Roberto Sánchez: “Tengo una colección de 1200 historias de misterio”

Un tren, de metro, o de larga distancia, es el escenario en que Roberto Sánchez tiraba de teclas para escribir su primera novela “Asesinos de Serie”.

Una historia que tardó 6 meses en terminar, pero que ya llevaba tiempo escribiendo. “El largo y en gordo es la primera vez, pero siempre me han gustado las historias, tengo una colección de 1200 historias de misterio”. Así es normal que Sánchez haya configurado esta historia de misterio con una relación muy pegada a las series de televisión “cuando me estaba documentando para la novela no sabía que iba a ser una novela”.

Desde que se emitió Dexter en España, Sánchez llevaba esta historia en la cabeza. Y es que “todo el mundo habla de series, y busqué ese hilo común para hacer una comedia”. Y al final confiesa que se encontró con mucho material, lleno de tramas. Unas tramas que tuvo que poner en un mural, “he tenido que recrear capítulo a capítulo”.

Su mujer le ha ayudado a testar si creaba la suficiente tensión, y sus hijas su primer jurado. “Es un libro para todas las edades, ningún adolescente se va a escandalizar”. ¿Podría convertirse el libro en una serie? “En paralelo ha ido creciendo para que pueda convertirse en serie”, y un día se encontró por casualidad con una productora de tele. Casualidad o no, para saberlo habrá que seguir leyendo, escuchando, y observando.