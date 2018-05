Rivera propone al PSOE que Solana o Jáuregui sean candidatos para la moción de censura "instrumental"

Albert Rivera ha propuesto al PSOE una moción de censura con un candidato cercano al partido socialista. Así lo ha desvelado el presidente de Ciudadanos en una entrevista este miércoles en 'Herrera en COPE' "Nosotros no vamos a apoyar a Sánchez si va de la mano de los independentistas o los populistas. Sólo hay una vía intermedia, que es una moción instrumental. Ayer hablaron Villegas y Ábalos y nosotros les propusimos como candidatos a la moción de censura personas independientes que son cercanas al PSOE: Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, Javier Solana... Son dirigentes que tienen respetabilidad en toda la Cámara y pueden sacar a España de esta crisis con una convocatoria electoral. Pero el PSOE nos ha dicho que no, que sólo puede ser Sánchez. Los socialista lo fían todo a la silla de Sánchez y no a que un socialista sin intereses electorales pueda convocar unas elecciones si Rajoy se enroca", ha dicho Rivera.

El líder de Ciudadanos ha sido también muy duro con el líder socialista. "Hace todo esto para ser presidente por un día. Pero España está por delante de la carrera política de cualquier persona. Es una irresponsabilidad no pensar en nuestro país. Si tienes solo a tu lado a los que han dado un golpe de Estado en España es para que te plantees retirar tu propuesta", ha dicho el presidente de la formación naranja a Carlos Herrera.

Rivera ha vuelto a defender en esta misma entrevista la necesidad de convocar elecciones. "Si hay una crisis institucional, un desafío constitucional en Cataluña y un gobierno en minoría, deberíamos de dar voz a los españoles como se haría en cualquier país democrático", ha dicho. "La salida más sensata es devolver la voz al pueblo español. Pero Rajoy está desaparecido y olvidándose de liderar una solución".

Para el líder de Ciudadanos, el 155 debería seguir aplicándose en Cataluña pese a que Torra pueda formar finalmente un gobierno sin miembros con procesos penales pendientes o huidos. "El gobierno de Torra teledirigido por Puigdemont no es un gobierno en condiciones. Lo primero que han hecho ha sido querellarse contra el gobierno español. Mi país está en jaque. Deberíamos unir fuerzas, convocar elecciones y luego hacer un pacto constitucionalista".

Por último, Rivera ha denunciado que el negocio de su madre ha vuelto a amanecer hoy con pintadas y pide que España no se olvide de ayudar a los catalanes constitucionalistas. "Nos llaman nazis cuando precisamente son ellos los que hacen prácticas nazis. Por eso hay que extender el 155 en Cataluña. En manos de un racista como Torra vamos a tener más líos. Cataluña es España y estoy harto de que muchos catalanes tengan que estar levantando todos los días una persiana señalada".