Reyes Monforte: “Si esta novela la leyese Pepe Sancho, estaría orgulloso”

“La Memoria de la Lavanda” es mucho más que un homenaje. Es un relato sobre el dolor, y cómo dentro del dolor, podemos encontrar la esperanza. Una historia sobre pérdida y encuentro, que le ha costado 5 años escribir, porque no estaba preparada antes para poder hablar de ello.

Aunque no es una historia personal, no ha necesitado documentarse para poder describir el dolor que siente la protagonista. “Cómo se gestiona el vacío, el dolor, los despertares cuando pierdes a la persona que más quieres” son los temas de una novela de ficción que ha servido “como terapia, a pesar de que me costó respirar para poder escribir lo que de verdad quería escribir tras la muerte de Pepe.

Y es que Pepe Sancho fue su gran amor. Y asegura que si leyese la novela desde el más allá “estaría orgulloso”. Este uno de los relatos más sinceros de Monforte, en el que el campo de lavanda, es el Mediterráneo. La autora dice que “lo importante en una novela es la historia” y que “cuando estoy de viaje veo a mucha gente leyendo, sobre todo mujeres”, asique no entiende “por qué se nos acusa de que en España no leemos”.

Esta última historia la escribió del tirón, quedándose varias noches sin dormir. Pero ese sueño que nos quita, siempre tiene que enseñarnos algo bueno, y en el caso de Monforte, es siempre un mensaje de amor.