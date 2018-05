La respuesta 'a la gallega' de Rajoy a Herrera sobre si se presentará a la reelección

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha concedido este jueves una entrevista a Carlos Herrera en COPE donde, entre temas como Cataluña o los Presupuestos, el jefe del Ejecutivo también se ha atrevido a responder sobre si tiene previsto ser candidato en las elecciones generales de 2020. La respuesta, eso sí, ha sido como a veces acostumbra el presidente muy 'a la gallega'.

"Los Presupuestos le dan estabilidad política hasta 2020 y le da un respiro en tiempos convulsos. ¿Le anima a ser candidato de nuevo en las próximas elecciones", le ha preguntado directamente Herrera. Rajoy se ha mostrado "animado" y "con ganas", aunque recuerda que estas cosas deben hablarse dentro del partido. "Hemos hecho una labor importante en estos últimos años. Aunque ahora no nos acordemos, España llegó a estar al borde de la quiebra. Ha sido una labor muy intensa, aunque aún queden cosas por hacer. Queremos llegar a veinte millones de personas trabajando y que la recuperación llegue a más gente. Ahora se pueden hacer cosas que antes no podíamos porque la economía estaba en una peor situación".

Tras su respuesta, Herrera le ha insistido: "¿Pero es un 'sí' o es un 'no'?". Y Rajoy le ha vuelto a decir: "Yo estoy animado, pero aún no se ha tomado esa decisión". Herrera, apurando, ha advertido que "estar animado" ya era un titular, a lo que el presidente ha contestado: "Bueno, pero no es ni muy contundente ni tampoco un titular que no diga nada".

ESCUCHA AL COMPLETO LA ENTREVISTA DE CARLOS HERRERA A MARIANO RAJOY