Rajoy, sobre el nuevo estatuto vasco: "No estoy dispuesto a admitir la autodeterminación"

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha concedido este jueves una entrevista a Carlos Herrera en COPE donde, entre muchos de los temas abordados, ha tratado la aprobación de los Presupuestos y su relación con el PNV después de que el partido nacionalista diera el 'sí' a las cuentas pese a sus dudas de las últimas semanas.

"Hoy es un buen día para el Gobierno, para el PP y, sobre todo, para España. Tenemos unos Presupuestos muy positivos para el conjunto de los españoles y para la economía de nuestro país. Fue difícil sacarlos adelante y estoy satisfecho", ha valorado Rajoy. Para obtener la confianza del PNV, el presidente ha reconocido que ha puesto todo de su parte pero también ha querido destacar los apoyos de las otras cinco fuerzas políticas que han aprobado estos Presupuestos. "Con 134 escaños no es fácil sacarlos adelante", ha dicho a Carlos Herrera.

Sobre el nuevo estatuto vasco, donde PNV y Bildu reconocen la "nación" vasca con "identidad propia" y el derecho a la autodeterminación, Rajoy destaca que él sólo ha pactado con el PNV los Prespuestos y que no está dispuesto a admitir esa autodeterminación. "Hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo con ellos, como la política europea o en el grueso de la política económica, pero en otras nuestras posiciones son muy diferentes. Yo no distingo entre ciudadanos vascos y nacionales vasco ni creo en el derecho de autodeterminación, que no recoge nuestra Constititución ni ninguna europea. Yo hoy me quedo con el acuerdo que hemos conseguido en materia económica y del resto ya hablaremos en su día".

Sobre cómo se ven estos Presupuestos en la UE, Rajoy recuerda que la previsión de Bruselas va a situar el déficit por encima del objetivo que el Gobierno se ha planteado. "Cuando yo llegué al Gobierno la cifra era del 9,3% y ahora es del 3,1%. El objetivo para este año es un déficit del 2,2%. Con los acuerdos a los que hemos llegado hemos tenido que aumentar el gasto y no hemos subido los impuestos. Es más, los hemos bajado. Pero yo creo que con la bajada de los intereses y con algunas partidas de los Presupuestos, podremos cumplir el objetivo fijado y tendremos las cuentas públicas que queremos tener".

