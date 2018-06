Mariano Rajoy no designará a sucesor como en 2004 hizo con él José María Aznar sino que saldrá de un congreso extraordinario. Este martes el expresidente del Gobierno ha confesado en 'Herrera en Cope' cómo le gustaría que fuera el cónclave. "Lo importante es que del congreso el partido salga unido. El partido ha mantenido la unidad todos estos años en circunstancias enormemente difíciles y complicadas. Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien”, ha asegurado.

A pesar de que no se ha postulado a favor de ningún candidato a la sucesión, Rajoy ha señalado en su primera entrevista concedida a un medio de comunicación tras anunciar que renuncia a la presidencia del PP, que mantendrá lealtad a la persona que resulte elegida por el partido. "Dije que yo estaré a la orden del presidente de mi partido, seré un simple militante de base, no tendré actividad política pero mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al PP me exigen ser leal y seré leal”. De lo contrario correría el riesgo de que “no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio”. Unas palabras dirigidas a José María Aznar, que este martes se ha ofrecido para ayudar a reconstruir el centro-derecha español.

No obstante, el presidente del Gobierno hasta hace cinco días no ha querido posicionarse sobre si es mejor o no que de ese congreso extraordinario salga una única candidatura. "No voy a entrar en esas cosas", ha zanjado.