Rajoy responde a Aznar: "No hay que reconstruir el centro derecha"

Menos de 24 horas después de que anunciara su cese en la presidencia del PP, Mariano Rajoy ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en Cope', donde ha señalado que se va sin haber hecho “nada malo”. “La política y la vida es así. A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me la han quitado los españoles, que es lo que más me satisface”, ha señalado.

Ante las preguntas de Carlos Herrera, que hace menos de 10 días lo entrevistaba en el Palacio de la Moncloa tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Rajoy ha explicado que su cese ha venido motivado por la moción de censura promovida por el PSOE. A este respecto, ha manifestado que Pedro Sánchez hizo “lo que el Partido Socialista no pudo hacer en 2016”. Como resultado, se ha aliado con una amalgama de fuerzas políticas en la que se incluyen desde independentistas “hasta Bildu, que era algo que no se había producido en la historia”.

Rajoy ha explicado que no dimitió antes de la votación sobre la moción porque “Sánchez no hubiera necesitado mayoría absoluta sino simple”, que es la que exige la Constitución para que el candidato a la presidencia del Gobierno sea investido en segunda vuelta. Eso sí, ha recalcado que él no ha hecho “nada malo” para merecer este final.

El expresidente del Gobierno no ha aclarado si permanecerá en su escaño del Congreso la legislatura que resta o si volverá a su plaza de registrador, aunque ha señalado que su intención "es abandonar la política de manera definitiva. Hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política”. Así, ha remarcado que lleva “ 40 años en la vida política, no tiene sentido permanecer más tiempo aquí”.

Mariano Rajoy ha señalado que continuará como presidente del PP hasta que el Congreso Extraordinario anunciado este martes elija a su sucesor. Aunque no se ha postulado a favor de ningún dirigente, sí ha manifestado que desea que el partido no se fracture. "Lo importante es que del Congreso el partido salga unido. El partido ha mantenido la unidad todos estos años en circunstancias enormemente difíciles y complicadas. Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien. Lo demás a mí ya no me corresponde decidirlo", ha señalado.

El aún presidente tampoco ha querido posicionarse sobre si es mejor o no que de ese Congreso Extraordinario salga una única candidatura. "No voy a entrar en esas cosas", ha zanjado.

En este sentido, Rajoy ha manifestado que "el centro derecha no hay que reconstruirlo" porque "el partido de centro derecha es el PP", que saca más de cincuenta escaños de ventaja al siguiente, que es el PSOE. Unas palabras que aludían a su antecesor, José María Aznar, que este martes se ha ofrecido a ayudar para volver a "unir" el centro derecha en España.

Con la elegancia que lo caracteriza, Mariano Rajoy ha dicho que mantendrá lealtad a la persona que resulte elegida por el partido. "Dije que yo estaré a la orden del presidente de mi partido, seré un simple militante de base, no tendré actividad política pero mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al PP me exigen ser leal y seré leal". De lo contrario correría el riesgo de que “no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio”.

Sí ha dicho que lo más gratitud le reporta de estos 40 años en política activa es “la lealtad de los militantes” y “el cariño y afecto” que ha recibido. Y se ha diculpado con su familia por no haber pasado todo el tiempo que debería con ella. Cuando uno es presidente del Gobierno tiene que trabajar "catorce horas todos los días, sabados y domingos" incluidos, ha señalado.

Por último, Rajoy no ha querido entrar en la conformación del nuevo Gobierno de Sánchez. Como ha explicado, solo hay dos cosas que puede hacer el presidente del Ejecutivo con total libertad, que son disolver las Cámaras para convocar elecciones y nombrar a su equipo.