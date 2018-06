¿Qué opina Herrera sobre la decisión de traer a España a los inmigrantes del Aquarius?

Carlos Herrera no ha perdido la oportunidad de analizar este martes en su monólogo la decisión de Pedro Sánchez de acoger en España a los inmigrantes que se encuentran a bordo del Aquarius. El comunicador ha dejado claro que se trata de un "gesto humanitario" y espera que sirva "para avivar el debate en la Unión Europea de cómo se utiliza una política común y no dejar simplemente a su suerte a los países del Sur que hacen frontera sobre la inmigración. Bueno será".

Herrera subraya que, con su decisión, Sánchez sólo ha recibido hasta ahora "aplausos", pero que el gobierno "tiene que hacer saber que el gesto no puede repetirse". "Es decir, no pueden ser nuestros puertos los únicos de la Unión Europea que acojan a inmigrantes. Porque cuando lleguen diez barcos por el efecto llamada, ¿qué está previsto hacer? Es una alarma humanitaria y, evidentemente, algo habrá que hacer. No se puede dejar que se mueran. Pero tiene que haber una respuesta conjunta de la Unión Europea. Cuanta más gente se acoja más gente se va a echar al mar. Los traficantes de seres humanos los echan sabiendo que las ONG los van a rescatar", ha relatado. "Y no los llevan a puerto africano, se los llevan a puerto europeo".

Herrera considera que el gesto de Sánchez es "un golpe de efecto para toda Europa". "Pero el Gobierno tiene la obligación de aclarar que es simbólico, que es extraordinario", ha advertido. "Es una decisión arriesgada con unas consecuencias poco previsibles si no se deja bien claro que es excepcional, porque es muy difícil calcular el impacto", ha sentenciado.

