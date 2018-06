Puigdemont denuncia al dueño de la tienda “Pig demont”

Alberto es un parado de larga duración. Creó la empresa "Pig demont"-cerdo de monte- en diciembre de 2017 para aprovechar el tirón navideño. Su tienda online vende, exclusivamente, productos andaluces. El logo es un cerdito con gafas y pelo negro, una imagen que junto con el nombre puede recordar a Puigdemont. Sólo dos meses después de abrir su negocio, Alberto recibió un requerimiento de los abogados del expresidente de la Generalitat contra el registro de este nombre ante la oficina de patentes y marcas.

Alberto reconoce la similitud pero ha asegurado ese miércoles en 'Herrera en COPE' que su intención no era insultar ni molestar. Los abogados de Alberto ya han presentado sus alegaciones en las que argumentan que “evidentemente” no es la imagen de Puigdemont sino de un cerdo. Tampoco corresponde el nombre -PIG- cerdo en inglés -en referencia al producto que comercializan- y DEMONT -de monte en francés - pero además, asegura, “DEMONT” es un apellido catalán, con lo cual Puigdemont se apropia de un apellido que no es suyo.

