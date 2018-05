Tajani sobre los independentistas: "A muchos no les gusta una Europa fuerte"

“A muchos no les gusta una Europa fuerte. Poner problemas en los países más importantes nos hace daño”. Con estas palabras el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se ha referido al desafío independentista de Cataluña. El italiano ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en Cope' un día después de recoger el Premio Carlos V de la mano del Rey Felipe VI.

A este respecto, ha señalado que el independentismo “es un problema entre Cataluña y España, no de Europa”, y ha incidido en que Carles Puigdemont intenta "parecer una víctima del Gobierno” fuera del país.

Tajani ha asegurado que “España es uno de los grandes países de la Unión”. Por esta razón, ha dicho que “con el Brexit, España puede jugar un papel más importante que hace uno o dos años”, y ha animado a trabajar con Italia en la consolidación de una Unión más fuerte, ya que no puede ser solo “una Europa del norte” en la que jueguen un papel protagonista Alemania y Francia.

Atendiendo a los nacionalismos, el presidente del Parlamento Europeo ha dicho que del siglo XX se extrae “la conclusión” de que “muchos errores cometidos”, incluidas “las guerras”, se debieron a las cuestiones de identidad nacional. Así, ha explicado que “el amor por la patria no es el nacionalismo. La patria es otra cosa: es el amor por nuestros ciudadanos, nuestra historia”. Tajani ha sido rotundo: “No existen pequeñas patrias sino la patria. Mi patria no es Roma, es Italia y luego Europa”, ha ejemplificado.

Preguntado por Venezuela, el italiano ha confesado que ha hablado “mucho con Rajoy” sobre la crítica situación que atraviesa el país, que ha tildado de “dictadura”. En este sentido, ha dicho que “matar a la oposición no es la regla. No se puede hacer la oposición desde la cárcel”. Tajani también ha señalado que en este momento “ha bajado la adhesión del ejército a Maduro” porque la gente “muere de hambre y no hay medicamentos. Es un desastre”.

En lo que respecta a la ruptura del pacto nuclear por Donald Trump con Irán, el representante de la Cámara legislativa europea ha dicho que “ha cometido un error”. En este sentido, ha señalado que el magnate “no puede hacer la guerra diplomática con Irán y la guerra comercial con todo el mundo”.

Ante los micrófonos de Carlos Herrera, Tajani ha dicho que uno de los riesgos actuales para “el periodismo y la democracia” son las “fake news” o noticias falsas que proliferan a través de Internet. “Las 'fake news' ayudan a los populistas”, por eso “es importante una información correcta”. En este sentido, ha incidido en la necesidad de que en “cada país haya reglas contra las 'fake news'” y, en su defecto, de que “Europa sea un paraguas para defender a todos”, pues “no solo llegan de Rusia, más o menos son 15 o 16 los países de donde salen”.

Sobre Rusia, Tajani ha dicho que “no sabe si hay una estrategia de Putin para desestabilizar” la geopolítica, aunque sí ha reconocido que le gustaría “un acuerdo”. “Falta un poco de diálogo, intentar como Europa hacer un puente con Estados Unidos”, ha dicho.

Preguntado por la participación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el homenaje a Marx en el 200 aniversario de su nacimiento, Tajani ha dicho que a él “le interesa más” el último libro del Papa Ratzinger que Marx.