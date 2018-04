Presidenta Asociación de fiscales: "Las declaraciones del ministro Catalá no son prudentes"

"Como represante del Ministerio de Justicia no me parecen prudentes esas declaraciones de Rafel Catalá". De esta forma, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de fiscales, define en 'Herrera en Cope' la afirmación que el titular de justicia hacía sobre el magistrado que firmó el voto particular -en el que defendía la absolución de los cinco integrantes de 'La Manada-'.

El ministro de Justicia dejó caer el pasado viernes que podría ser necesario que el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) actuara contra Ricardo González. La presidenta de la Asociación de Fiscales asegura que "sí deduje de las delaraciones del ministro que dejaba caer sutilmente al CGPJ que actuara disciplinariamente ante el magistrado del voto particular".

Las protestas contra la sentencia de 'La Manada' dictada por la Audiencia de Navarra -que no acusa a los integrantes del grupo de un delito de violación- suponen que "el trabajo que deben hacer los jueces y fiscales está mal explicado. Los jueces debemos ser didácticos y los poderes públicos también. La situación se ha maginificado por parte de algunos en lugar de explicar cómo son las cosas".

Dexeus aclara en 'Herrera en COPE': "Ha habido un juicio justo ante jueces independientes que han valorado las pruebas. El Estado debe garatinzar un juicio justo, no un determinado resultado"

La Presidenta de la Asociación de Fiscales entiende que "la decisión de los jueces es más o menos discutible porque el asunto y su encaje jurídico es complicado. Tendría que haberse explicado que estábamos ante un supuesto muy complicado de encajar dentro de los tipos penales que existen".

"En nuestro código penal", explica Dexeus,"la línea entre si hubo violencia o intimidación sobre la mujer o hubo si se dio una situación de prevalimiento de esa superioridad determina la aplicación de un término penal u otro. Los tipos penales includios entre el artículo 178 y el 181 dan un abanico de posibilidades muy diverso".

A pesar de esto, Dexeus, afirma que no debe hacerse un reforma del código penal "en caliente. Las reformas hay que hacerlas siempre desde de la reflexión y el debate".

Dexeus recuerda que "la sentencia no es definitiva, puesto que hay un sistema de recursos donde se pueden hacer valer las discrepancias jurídicas". Y defiende que el juicio se haya celebrado a puerta cerrada: "Si nuestro principal objetivo es proteger a la víctima lo que no podemos hacer es extender a toda la ciudadania el desarrollo del juicio. Bastante dificil es pasar por una situación como esa y tenerla que mantener en un juicio como para que eso se esté ventilando fuera. Además, hay casos en los que la sociedad ya ha hecho su valoración al margen de lo que vaya a suceder después en el jucio".