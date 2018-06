El caso está en manos de la Fiscalía de Badajoz que ha decidido incoar diligencias de investigación penal para determinar si ha habido un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en la filtración de los exámenes de la selectividad en Extremadura.

Hernán Álvarez, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes de la Universidad, ha domirdo con otros estudiantes en la biblioteca en señal de protesta: "Es una injusticia y ahora estamos concentrados de nuevo para exigir que no se repita. No sabemos cual es la solución pero que se repita, no lo es"

Un error de la Universidad de Extremadura o un hackeo a la web dejaron, según una denuncia anónima, varios exámenes en manos de personas ajenas a la universidad. Álvarez dice en 'Herrera en COPE' que "han asumido el error y nos da igual que dimitan, aunque sí lo hemos pedido, pero lo que queremos es que no se vuelva a repetir el examen. Hay gente que le salió bien y a otros mal pero ya está hecho".

AQUÍ PUEDES ECUCHAR LA EMNTREVISTA ÍNTEGRA A HERNÁN ÁLVAREZ, portavoz de la coordinadora de estudiantes

En el tribunal de la EBAU detectaron 14 descargas de la web de la universidad podrán haber dejado los exámenes al descubierto. Todavía se desconoce qué pudo pasar.

Las nuevas prubeas serán el 12 de junio

10.00 a 11.30 horas: Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte,

12.15 a 13.45 horas: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño